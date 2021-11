4° retiro: Comités del Senado no llegan a acuerdo y propondrán votarlo el 9 de noviembre

Los comités de senadores no pudieron llegar a un acuerdo este martes para fijar la fecha de votación del cuarto retiro a los fondos previsionales.



La iniciativa fue aprobada el pasado 26 de octubre en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y aún no ha sido puesta en tabla, en medio de presiones de algunos parlamentarios de oposición para que el despacho ocurra antes de las elecciones del 21 de noviembre.



Después del encuentro de esta jornada, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), explicó que este miércoles propondrá que la votación en Sala se realice el 9 de noviembre.



“Tuvimos una larga reunión de comités, no se ha logrado construir acuerdo sobre los temas pendientes y mañana como mesa vamos a hacer una propuesta en reunión de comités para la votación de la próxima semana, vamos a proponer como mesa la votación del cuarto retiro el día martes”, indicó Rincón.



Existe incertidumbre sobre el futuro del proyecto que incluye un nuevo giro a las AFP y a las rentas vitalicias. Necesita 26 respaldos para recibir la luz verde, por lo que los 24 votos de la oposición resultarán clave. Senadores de Nuevo Pacto Social como Carlos Montes (PS) y Carolina Goic (DC) han dado a conocer sus reparos a la propuesta.



Antes de la reunión de comités, Rincón había señalado que podría haber acuerdo en la oposición si se presentaban indicaciones. “Si se construye un acuerdo respecto de las indicaciones, los votos en particular van a estar, pero eso ya es la segunda parte de la discusión, primero en general y luego en particular”, planteó.



Por su parte, la senadora y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), comentó que “hay otros quienes estamos por aprobar el proyecto tal cual está, pero hay otras preocupaciones que hay que acoger, hay que atender”.



En tanto, la senadora Loreto Carvajal (PPD), advirtió que impulsará una moción de censura contra la mesa liderada por Rincón y vicepresidida por Jorge Pizarro (DC) en caso de que se siga sin definir la fecha. “Creo que esta es una demanda social que hoy el Senado no tiene otra responsabilidad más que asumirla”.



Mientras, el senador Pedro Araya (Indep.) acusó que “no hay ninguna excusa para que el Senado siga dilatando la votación del proyecto de ley de cuarto retiro. Creo que el país necesita saber qué senadores y senadoras están a favor de avanzar en esta iniciativa y quienes están en contra”.