4° retiro de la AFP: acuerdan que proyecto no sea votado este jueves en la Cámara

Los comités de la Cámara de Diputados definieron este martes que el proyecto que permite un cuarto retiro del 10% de los fondos de la AFP no será votado por la Sala este jueves.



Según informó Emol, en la reunión de comité que se realizó este martes se planteó que a pesar de que el presidente Diego Paulsen (RN) insistió en que debía discutirse esta semana, por una razón técnica se explicó que no podría ocurrir porque aún no termina la tramitación en la Comisión de Constitución.



Esta comisión aprobó la idea de legislar la iniciativa la semana pasada y este miércoles comenzará su debate en particular.

De esta manera, el proyecto fue sacado de la tabla y se determinó que no será votado este jueves por el Pleno, informó Emol.

Se acordó que una vez que sea evacuado por la comisión que preside el diputado Marcos Ilbaca (PS), será inmediatamente visto en la Sala.