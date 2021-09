4° retiro: diputado Walker descartó retirar indicación sobre impuestos

El diputado Matías Walker (DC) se refirió a su indicación para que el cuarto retiro a las AFP constituya impuestos para quienes ganen más de $3.600.000.



El parlamentario aseguró que no retirará la propuesta pese a que el jefe de bancada DC, Gabriel Ascencio, llamó a que el proyecto se tramite sin impuestos.



Walker insistirá con la medida aunque la Comisión de Constitución rechazó una indicación del Frente Amplio y el Partido Comunista (PC) que apuntaba a lo mismo que su indicación, pero con el gravamen para quienes ganen más de $2.500.000.



El diputado DC empezó señalando: “Reitero que voy a votar a favor de un cuarto retiro del 10%. Me lo han pedido muchos microemprendedores acá en la región de Coquimbo, agricultores afectados por la sequía, pescadores que no tienen cuota de pesca, mujeres que han salido del mercado laboral”.



Posteriormente, el candidato a senador aseguró que “con la misma convicción digo que no voy a retirar la indicación que presenté, que me parece del todo justa”.



El legislador detalló que su idea consiste en que “personas que ganan más de 3.6 millones de pesos mensuales, paguen impuestos. Que puedan retirar este año y que puedan informar estos ingresos en su declaración de renta del próximo año”.



“Todos aquellos que tienen ingresos bajo 3.6 millones de pesos mensuales, no van a pagar ningún impuesto. Pero a mí me parece del todo justo que personas que ganen 4, 5, 6, 7, 8 millones de pesos puedan pagar impuestos y ayudar a financiar programas y beneficios sociales, en favor de aquellos que ya no les quedan ahorros en sus cuentas de AFP”, remarcó.