4° retiro: este miércoles comienza tramitación del proyecto en el Senado

El proyecto que plantea un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales se encuentra en el Senado y será revisado por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta a partir de las 10:30 de este miércoles, siendo sometido a votación por los integrantes de la instancia.



A la sesión están invitados los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, y del Trabajo y Previsión Total, Patricio Melero, además del superintendente de las AFP, Osvaldo Macías. Eventualmente, la moción deberá ser votada en general. Para ser aprobada necesita el respaldo de 3/5 de los miembros de la sala, lo que equivale a 26 votos o más.



Durante esta semana la oposición se ha movido en busca de votos a favor del proyecto y ha logrado algunos adeptos. Ejemplo de eso es el senador socialista, Juan Pablo Letelier, que hasta ahora se había mostrado abiertamente en contra, y durante las últimas horas se abrió a la posibilidad de cambiar su voto. El parlamentario señaló que se inclina “cada vez más en votar a favor” del cuarto retiro.



“En la reflexión, la conversación que he tenido estos días, me inclino cada vez más en votar a favor de esta iniciativa y aprobar el cuarto retiro. El Gobierno se mantiene atrincherado en la defensa de un modelo de pensiones que a la gente le ha hecho mal”, indicó el parlamentario en conversación con CNN Chile.



Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) dijo que “lo primero que hay que decir es que los votos en el Senado no están seguros para el cuarto retiro. Es una constatación, hay muchos senadores y senadoras que antes apoyaron los retiros que hoy día se han declarado en reflexión o que derechamente han dicho que van a votar en contra. Para aprobar el cuarto retiro en el Senado se requieren 26 votos, no son suficientes solo los votos de la oposición, se requieren también apoyos del oficialismo”, declaró.



Latorre aseguró que desde Apruebo Dignidad apoyarán el cuarto retiro. “Queremos hacerlo viable. ¿Qué quiere decir hacerlo viable? y en eso ojalá que los senadores y senadoras que están en reflexión puedan patrocinar también alguna de las indicaciones que vamos a reponer, que fueron declaradas inadmisibles en la Cámara de Diputados, y que creemos, se hacen cargo o intentan hacerse cargo de mitigar los efectos adversos de la política del cuarto retiro”, aseguró.



En esa línea señaló que dentro de las modificaciones, se buscará “limitar el monto a retirar, cosa de desincentivar la circulación de liquidez en el sistema económico por la presión inflacionaria, y también se está revisando el tema de las cuotas para poder hacer los retiros y también nos preocupa mucho, hay que decirlo, lo de las rentas vitalicias”.



Además se buscará que las rentas altas paguen impuestos, lo que significa que “el 5% de la población de más altos ingresos constituya renta y por lo tanto pague impuesto a la renta, que no exista esta lógica de bicicleta financiera para retirar el fondo de pensiones y luego no pagar impuestos”, según Latorre.