55 constituyentes apoyaron solicitud de renuncia a secretario ejecutivo

Un grupo de 55 constituyentes apoyó la petición de sus pares de los pueblos originarios que pidieron la renuncia del secretario ejecutivo de la Convención, Francisco Encina.



Los convencionales acusan que el cientista político -designado por la Segpres en el cargo- no estaría cumpliendo los compromisos adquiridos por el Gobierno en reuniones previas, criticando que ha exhibido “falta de voluntad y de capacidad de diálogo intercultural” al rechazar peticiones de los representantes de los pueblos indígenas, como llevar intérpretes a la ceremonia inaugural.



La constituyente mapuche Elisa Loncón, respaldada por el Frente Amplio como presidenta de la Convención, señaló que “la interlocución con Encina no nos permite una comunicación, porque no tiene las competencias jurídicas, culturales y políticas para interlocutar con las naciones originarias, que hemos llegado a la Convención para demandar nuestros derechos. Entonces nosotros pedimos que renuncie”.



El subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, justificó el rechazo a algunas peticiones de los pueblos originarios debido a la crisis sanitaria: “Estamos en una situación de pandemia, aquí no es que nadie esté en un problema de no entender el tema cultural, simplemente estamos en una situación excepcional. Nosotros no podemos ni queremos hacer excepciones respecto de lo que está pasando en nuestro país”, indicó.



El apoyo de los 55 constituyentes se enmarcó en una reunión telemática realizada este martes, la tercera parte de una serie de encuentros que los redactores de la nueva Carta Magna han sostenido de cara a la primera sesión. Entre los ausentes estuvo gran parte de la Lista del Apruebo y el bloque de Vamos por Chile.



Durante la discusión, los convencionales abordaron la idea de que se realice un discurso de aceptación de la investidura de manera individual, que dure entre 20 y 30 segundos. Además, solicitaron la presencia las banderas de los 10 pueblos originarios y la de “la diversidad” sin orden jerárquico.



Junto a ello, los presentes acordaron que la ceremonia debe ser realizada en traducción a las lenguas de los pueblos originarios, además de incluir un minuto de silencio por “las víctimas del Estado” y de los “muertos por Covid-19”.



Respecto a la elección del presidente y el vicepresidente de la Convención, los constituyentes determinaron que todos puedan ser elegibles, que los cinco más votados pasen a segunda vuelta y luego los dos más votados a una tercera vuelta. También consideraron que la redacción de la nueva Constitución se realice de lunes a viernes “en horario laboral” después de la primera sesión. De todas formas, la propuesta oficial estará este miércoles a las 18:00 horas.