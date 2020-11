A un año de que Gustavo Gatica perdió la vista: “He llorado, pero aún sigo de pie”

Este domingo 8 de noviembre se cumplió un año desde que el joven Gustavo Gatica, de 22 años, perdió la visión de ambos ojos, producto de un escopetazo con perdigones en el sector de Plaza Baquedano. Por este hecho, se encuentra en prisión preventiva el ex teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo.

“Hace un año Claudio Crespo me disparó perdigones a la cara. Hace un año que perdí mis ojos, y sí, la he pasado mal. He llorado y me he frustrado, pero aún sigo aquí, de pie, aprendiendo cada día”, escribió este Gustavo Gatica en su cuenta de Instagram.

Agregó que “hace un año mi vida cambió ¿para mejor o para peor? solo el tiempo lo dirá, por ahora sé que soy feliz, y es que, como dice el gran Silvio, al final de este viaje en la vida (…) quedamos los que puedan sonreír, en medio de la muerte en plena luz”.

El 21 de agosto pasado, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió dejar en prisión preventiva a Crespo, tras ser formalizado por el delito de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas.

Tras una investigación desarrollada por la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, se recabaron antecedentes que dieron cuenta de que los proyectiles provenían del arma que utilizaba el exoficial, por lo que fue formalizado como autor del delito y se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos se registraron el pasado 8 de noviembre, cerca de las 18:10 horas, en la intersección de las calles Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna, cuando la víctima recibió el impacto de dos proyectiles.

Durante la investigación, los fiscales Ximena Chong, Francisco Ledezma y Tania Sánchez, en conjunto con la Brigada de DDHH y Lacrim de la PDI, lograron identificar a personal policial que estuvo aquella jornada, como parte del dispositivo de Fuerzas Especiales en el lugar. Entre ellos se encontraba el oficial que fue dado de baja.