Abbott advierte que si un enfermo de Covid-19 va a votar, “lo vamos a perseguir”

El fiscal nacional Jorge Abbott advirtió que si una persona enferma de Covid-19 va a un local de votación en el plebiscito del 25 de octubre, será formalizada y perseguida penalmente.

Cabe señalar que los enfermos de coronavirus -y quienes son sospechosos de estar infectados- están impedidos de ejercer su sufragio debido a la cuarentena que les exige el ministerio de Salud.

En una entrevista en La Tercera, el fiscal nacional explicó la postura del Ministerio Público en caso de que un contagiado por coronavirus vaya a votar.

“Si una persona sabe que está contagiada o está a la espera de resultados de exámenes por sospecha de estar enfermo de covid, y aún así va a un recinto de votación, evidentemente lo vamos a perseguir penalmente y formalizar. Imagine el riesgo al que esa persona expondrá al resto en lugares además llenos de gente”, afirmó Abbott.

“Si el Servel o la autoridad del Ejecutivo no adoptan medidas -añadió-, no acuerden una fórmula especial para que estas personas puedan sufragar, vamos a tener que perseguir penalmente a los contagiados que vayan a votar, estamos en la obligación de pedir su detención y perseguir su responsabilidad penal”, añadió.

Respecto del derecho a votar de esas personas, Abbott aseveró que “yo soy súper respetuoso del derecho de los ciudadanos a ejercer su voto, pero esta situación es excepcional. El artículo 318 no es una norma que se aplique rutinariamente. Esta regla solo adquiere aplicabilidad bajo condiciones excepcionales de riesgo generalizado para la población y ese es el caso”.

El fiscal nacional agregó, de paso, que “los privados de libertad, los imputados que no han sido condenados, no han perdido su derecho a votar y resulta que no lo hacen, no lo han hecho nunca porque no se ha encontrado una fórmula para ello. Ese grupo es mucho mayor que los enfermos por Covid, así que mientras esa situación no cambie, tenemos que hacer cumplir la ley”.