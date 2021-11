Abbott y acusación constitucional contra Piñera: “No tiene incidencia en la investigación penal”

El fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a la investigación que está realizando el Ministerio Público respecto a la presunta participación del Presidente Piñera en la compraventa de una parte de la Minera Dominga.



Dicha indagatoria, “de carácter secreta”, se encuentra a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.



Abbott explicó que la acusación constitucional contra el Mandatario, que se aprobó en la mañana de este martes en la Cámara de Diputados, “no tiene ninguna incidencia en la investigación penal, salvo que ante esa acusación pudieran aparecer antecedentes que sean útiles para la investigación penal”.



La indagatoria de la Fiscalía, “se trata de una investigación que se encuentra actualmente desformalizada. La fiscal a cargo está haciendo diferentes diligencias y, en consecuencia, cuando tenga ella la convicción de tomar una decisión, respecto a la causa lo hará”, agregó.



Abbott informó que no siguió la acusación constitucional en la Cámara Baja, “porque ha sido bastante larga, la intervención del día de ayer, en consecuencia, no he tenido la oportunidad de revisar los antecedentes de la misma, para ver si hay algún antecedente que pudiese ser útil para la investigación que lleva automáticamente el Ministerio Público”.



Sin embargo, sostuvo que “nos hemos demostrado con la decisión de abrir una investigación, sosteniendo una tesis distinta a la que ha sostenido la defensa del Presidente de la República. En consecuencia, no habría ninguna razón por la cual el Ministerio Público pudiera inhibirse en el caso de que existan antecedentes para poder formalizar esta investigación y llevarla adelante”.