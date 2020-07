Accionistas minoritarios de Latam acusan a mayoritarios ante la CMF

A través de una carta dirigida al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortés, un grupo de accionistas minoritarios de Latam Airlines Group S.A. solicitó la tarde de este miércoles que la autoridad ordene la citación de una junta extraordinaria de accionistas, debido a las dudas que ha generado la gestión del representante de la compañía en Estados Unidos, donde la empresa se acogió al Capítulo 11 de las leyes de ese país, que favorece la reorganización de una empresa en peligro de bancarrota.



Según los accionistas minoritarios, acudieron a la CMF a pedir esta junta extraordinaria “con el fin de esclarecer las razones por las cuales el representante de la compañía, en las audiencias que se desarrollan en Estados Unidos con motivo del Capítulo 11, prefiere una opción de financiamiento para el tramo C en condiciones que solo buscan la protección del patrimonio de los accionistas Costa Verde Aeronáutica S.A. y Qatar Airways Company, en desmedro de la compañía”.



El grupo de minoritarios relata a la autoridad diferentes circunstancias que a su juicio revelan que la evidente “intención de la compañía fue la exclusión deliberada de otros accionistas de participar en el financiamiento, de manera tal, que en la actualidad los únicos oferentes para el tramo C sean los accionistas Costa Verde Aeronáutica S.A. y Qatar Airways Company”.



Entre las situaciones denunciadas se menciona, a modo de ejemplo, que pese a haberse informado en la junta extraordinaria de accionistas, celebrada el 18 de junio pasado, que en el tramo C de financiamiento podían participar todos los accionistas que estuviesen interesados, “en la práctica ello no fue así, porque algunos que quisieron hacerlo y se comunicaron con LarrainVial para ello, como se les indicó en la reunión, la respuesta que recibieron fue que el libro ya había sido cerrado un día antes de la junta y que el mínimo para poder participar era de un millón de dólares”.



Respecto de la propuesta inicial de financiamiento de Costa Verde Aeronáutica S.A. y Qatar Airways Company por US$ 900 millones, que incluía variadas disposiciones, los accionistas minoritarios señalan que “la más gravosa” era que los señalados oferentes “se reservaban la facultad de convertir la deuda en acciones con un descuento por concepto de “premio” de hasta un 32%.



“Los términos señalados fueron de una hostilidad tal que, frente al reclamo de acreedores, bonistas, accionistas, y, en general, de todos los partícipes en el procedimiento, recientemente los señalados accionistas cambiaron los términos de la oferta y dispusieron que el descuento para la conversión sería de “solo” un 20% y que la decisión de la conversión quedaría en manos de la compañía”, se señala en la carta.



Asimismo, el grupo de accionistas minoritarios que recurrió a la CMF señala que “en definitiva, la propuesta fue tan poco conveniente, que fue natural que surgieran otras alternativas más atractivas para el tramo C, que no solo aseguren la viabilidad económica y el giro de la compañía al largo plazo, sino que no se generen conflictos de intereses, dilución de acciones o pérdidas patrimoniales que puedan atentar contra los principios de igualdad en que se encuentran todos los señores accionistas, sin importar la participación que tengan”.



En este contexto, destacan como más ventajosa para la compañía la propuesta alternativa de financiamiento para el tramo C que formalizó “el fondo de inversión privado Jefferies Group LLC en conjunto con Knighthead Capital Management, quienes, en términos simples, ofertaron la posibilidad de aportar los mismos US$ 900 millones de dólares, pero en condiciones muchísimo más convenientes, al punto que –al fin del proceso- el ahorro para la compañía al elegir esta propuesta podía ser sobre los US$ 400 millones de dólares en comparación a la oferta realizada por los accionistas Costa Verde Aeronáutica S.A. y Qatar Airways Company”.



Los accionistas plantearon al presidente de la CMF que “existen fundadas sospechas para concluir que ha existido una confusión entre el interés de los accionistas mayoritarios Costa Verde Aeronáutica S.A. y Qatar Airways Company y el interés de la compañía, vinculando necesariamente ambos, sin que ello sea efectivo, y, de serlo, los señores accionistas no han recibido las justificaciones y argumentos que puedan convencer en optar por una propuesta que, en los hechos, resulta mucho más gravosa que otra, por lo que se hace necesario esclarecer las materias anteriormente expuestas”.