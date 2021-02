Actriz Danna Paola reveló que la drogaron e intentaron abusar de ella

“No me acuerdo de qué pasó, cómo entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital”, contó Danna Paola, cantante y actriz de la serie “Elite”, quien recordó uno de los episodios más traumáticos que ha vivido.

La mujer contó que mientras rodaba la popular serie de Netflix en Madrid, la drogaron e intentaron abusar de ella.

Danna afirmó que estuvo a punto de sufrir un abuso sexual y que un grupo de hombres la drogó con ese objetivo.

La revelación de este hecho se da mientras ella estaba con una depresión.

EL HECHO

Danna había salido junto a un amigo cuando conoció a dos hombres latinos, recuerda, momento en que aprovecharon que su amigo fue al baño para drogarla.

“De repente me dice (uno de los hombres), ‘¿este era tu vaso no?’, y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos ‘weyes’ empezaron a quererse sobrepasar de la situación”, afirmó.

Afortunadamente consiguió llegar a su casa con ayuda de su amigo y luego fue ingresada al hospital. Eso sí, no hubo mayor complicación al respecto.

En este sentido, aconsejó: “Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar’. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás”.