Acusación contra ministro del Interior: Piñera pide a parlamentarios no acusar a “una persona inocente”

El Presidente Piñera pidió este lunes a los diputados y senadores no acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez, porque “es una persona inocente”. El libelo se votará este martes en la Cámara de Diputados.



El Mandatario se refirió a la acusación constitucional en una actividad en San Bernardo, donde destacó la recuperación económica. “El ministro del Interior, Víctor Pérez, ha cumplido con sus deberes, ha respetado la Constitución y la ley y no ha incurrido en ninguna causal de acusación constitucional”, dijo.



“Por eso yo quiero pedirles a todos los diputados y senadores que no acusen a una persona inocente, sin ningún fundamento jurídico, solo por razones políticas”, añadió.



También solicitó a los parlamentarios que “actúen en conciencia y que piensen que esta seguidilla de acusaciones constitucionales, en estos tiempos de tanta adversidad, de tantos desafíos, no solo perjudican al Gobierno, le causan un tremendo daño a la política, a la sociedad y a todo un país”.



“Por eso confío en que no se acuse a una persona que es inocente”, remarcó el Jefe de Estado.



El jueves pasado, la comisión que revisa la acusación constitucional contra Pérez la aprobó por 4 votos a favor y 1 en contra. Esta votación, en todo caso, no es vinculante con la este martes en la Sala, donde se requieren 78 votos para que el proceso siga su curso en el Senado, donde, de aprobarse, el jefe de gabinete quedaría suspendido.



El libelo acusatorio está compuesto por tres capítulos: el orden público y las medidas que se han adoptado en este sentido; el principio de igualdad ante la ley debido al tratamiento diferenciado dado a la movilización de los camioneros, frente a otras movilizaciones sociales, y el ámbito de control jerárquico que le corresponde al secretario de Estado respecto del accionar de Carabineros de Chile.



Este último punto se incluyó por el caso del adolescente que cayó al río Mapocho, que presuntamente fue lanzado por un carabinero desde el Puente Pío Nono –se encuentra en prisión preventiva- en una manifestación, el 2 de octubre pasado.