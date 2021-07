Acusación contra ministro Figueroa: comisión revisora elige como presidente a diputado UDI

Este miércoles se constituyó la comisión de diputados que revisará la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. El libelo fue ingresado este martes con firmas de todas las bancadas.

Los integrantes de la instancia fueron sorteados este martes. Está integrada por Marisela Santibáñez (PC), Tomás Fuentes (RN), Enrique Van Rysselbergue (UDI), Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y Guillermo Ramírez (UDI).

Todos los integrantes votaron por el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) para que presidiera la instancia. El parlamentario es el único que forma parte de la Comisión de Educación de la Cámara.

La opción de elegir a Fuenzalida como presidente fue también respaldada por la diputada comunista, Marisela Santibáñez, quien aseguró que “para mí es muy grato que haya sido electo, he tenido la oportunidad de trabajar con él en otras comisiones, no me cuesta nada dar una unanimidad en algo que no tengo ninguna otra opción tampoco, no iba a ser yo la presidenta de esta comisión”, informó Emol.



Los congresistas señalaron que a partir del lunes comenzarán las sesiones de esta mesa revisora y que los invitados a estas reuniones serán seleccionados de manera equitativa, entre los que están a favor y en contra del juicio político contra el ministro Figueroa.

Se ha pedido al secretario de Estado pueda asistir presencialmente o enviar por escrito sus descargos contra el libelo acusatorio, en un plazo de 10 días corridos desde el inicio de los trabajos de la comisión.

En conversación con Radio Biobío, el titular de la cartera de Educación señaló que no asistiría a las reuniones. “Voy a tratar de dedicarle el máximo tiempo a mi trabajo, que es generar las condiciones para que los colegios puedan abrir”, dijo.