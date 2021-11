Acusación contra Piñera: Las 5 primeras horas del diputado Naranjo defendiendo el libelo

Cinco horas lleva hablando en la Cámara el diputado Jaime Naranjo (PS) en el inicio de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

El parlamentario tiene preparado un discurso de 1.300 páginas con el objetivo de que la sesión se extienda más allá de la medianoche. La oposición busca asegurar los 78 votos necesarios para que el texto se aprobado en la Cámara Baja.



Para ello necesita la participación del diputado Giorgio Jackson (Revolución Democrática), ausente hasta el martes debido a que cumple cuarentena por ser contacto estrecho del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.



Naranjo comenzó su discurso después de que la defensa del Presidente, encabezada por el abogado Jorge Gálvez, decidiese no invocar la “cuestión previa” sobre la pertinencia de la acusación según la Constitución. La moción hubiera obligado a la Sala resolver por la mayoría de diputados presentes, por lo que el libelo se hubiera tomado como “no presentado”.



“No obstante entendemos que la cuestión previa planteada por nuestra parte tiene fundamentos de sobra para ser admitida, hemos decidido que no la vamos a deducir para efectos de pasar al fondo, porque nos interesa de sobremanera poner de manifiesto que tanto en la forma como en el fondo, tanto en el derecho como en los hechos, la acusación constitucional carece de méritos”, indicó Gálvez.



La decisión fue criticada por Naranjo, quien señaló: “Me sorprende que la defensa no haya invocado la cuestión previa, cuando en la Comisión Revisora distrajo parte importante desde el debate y de la defensa, en la cuestión previa. De hecho, he leído el texto de ellos y más del 70% de lo que está escrito en la defensa se refiere a la cuestión previa, pero curiosamente ahora no quieren hacer uso de la cuestión previa”.



“Llama la atención. A lo mejor es una estrategia de la defensa, muy legítima, que quiere acortar lo máximo la sesión para que así no podamos reunir los votos de aprobar la acusación constitucional. Pero sorprende y que juzgue el país”, añadió.



¿QUIERE HACER UN SHOW?



Durante la lectura de Naranjo, algunos de sus pares liderados por Carmen Hertz (PC) han pedido suspender la sesión debido a que no estaba el quórum suficiente en el hemiciclo. Sin embargo, las solicitudes fueron desestimadas y criticadas por el presidente de la Cámara Baja, el diputado Diego Paulsen (RN).



“Si quieren, voy a poner el video en donde el propio diputado Naranjo pide que salga gente para que no haya quórum. ¿Quieren hacer de esto un show?”, añadió Paulsen, aludiendo a un video donde Naranjo tenía el micrófono abierto y se escucha “salgan, salgan ustedes para que no hayan 57”.



Posteriormente empezarían los reclamos de los mismos legisladores. Incluso, Naranjo fue tratado de “payaso” por uno de sus pares, ante lo cual el diputado Juan Santana (PS) emplazó a Paulsen: “Presidente, cuarta vez que dicen payaso, ponga orden”.



Según trascendió, no habría certeza de que Naranjo pueda hablar las 14 horas seguidas que tiene previstas. Hasta el momento, el parlamentario se ha mantenido tomando agua y se ha cambiado tres veces de mascarilla. Mientras, desde el oficialismo amenazaron que votarán inmediatamente en caso de que el socialista deje su puesto.



En caso de que el cansancio sea evidente, en la centroizquierda barajarían salir en bloque de la Sala para obligar a suspender transitoriamente la sesión, según indicó La Tercera.



En tanto, Emol reveló que habrían legisladores “incomodos” con el prolongado discurso que realizará Naranjo, acusando que afecta el prestigio del cuestionado Congreso.



Además, tampoco existe claridad sobre si el libelo obtendrá los 78 respaldos necesarios, incluso con la presencia de Jackson. A los cuatro diputados de oposición que se manifestaron en contra de la acusación -Pepe Auth (ex-PPD), Pablo Lorenzini (DC), Pedro Velásquez (ex-DC) y Carlos Abel Jarpa (ex-PR)- se podrían unir Fernando Meza (ex-PR), Manuel Antonio Matta (DC) y Jaime Tohá (PS), lo que sepultaría el texto acusatorio.