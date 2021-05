Adelantan la formalización del reelecto alcalde de San Ramón, Miguel Aguilera

El fiscal Eduardo Ríos afirmó que “en el domicilio que se logró identificar en la comuna de Iquique se intentó ubicar en al menos tres oportunidades de diciembre a la fecha. Sin embargo, los habitantes de ese domicilio, conserjes incluso, manifiestan que, no obstante vive ahí, no saben cuándo volverá a la región, no se conoce otro lugar donde ubicarlo y tampoco no hay forma de hacerlo presentar de forma voluntaria ante el Tribunal de Garantía de Iquique”