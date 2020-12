Aeropuerto y rutas interregionales endurecen medidas por regreso a Transición de la RM

Luego que el Gobierno comunicara que todas las comunas de la Región Metropolitana volverá a la fase de Transición este jueves, a las 5 de la mañana, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones emitió un informe respecto a los requisitos que tendrán los viajes interregionales, tanto por vía aérea como por vía terrestre.



Desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez, anunciaron que los viajes nacionales sólo se permitirán por razones de fuerza mayor establecidos previamente por la autoridad sanitaria, dentro de los que se cuenta el de retorno a domicilio, presentando certificado de residencia entregado por la junta de vecinos y una boleta a nombre del pasajero de algún servicio a domicilio a donde se dirige, fines laborales, presentando credencial de trabajo, además del certificado de la Comisaría Virtual, fines médicos y funeral de familiar, presentando permiso de la Comisaría Virtual.



No obstante, las fronteras aéreas continuarán abiertas para vuelos, en específico el aeropuerto Internacional de Santiago, por lo que las personas que cumplan con los requisitos necesarios, podrán ingresar al país por dicho lugar, esto es con el pasaporte sanitario, un PCR con resultado negativo y que la muestra haya sido tomada no más de 72 horas previas a la salida del último vuelo hacia Chile, y un seguro de salud que cubra eventuales prestaciones asociadas al Covid-19.



En tanto, por vía terrestre, los viajes interregionales no están autorizados para quienes se desplacen desde o hacia la Región Metropolitana, ya que ese tipo de desplazamientos sólo se permite en fases 3, 4 y 5 del plan Paso a Paso.



Desde el ministerio anticiparon que “para quienes salieron de la región, podrán retornar a sus domicilios antes de este jueves 10 de diciembre, siempre portando el pasaporte sanitario, el cual es una declaración jurada que se obtiene en www.c19.cl”.



En tanto, quienes deben retornar a la Región Metropolitana desde el jueves, deberán portar además del pasaporte sanitario, un permiso de retorno que estará dispuesto en Comisaría Virtual.



“Este permiso, podrá ser utilizado una sola vez y es independiente a los otros documentos que se obtienen en Comisaría Virtual, es decir, no se suma a los otros permisos. Si bien esta autorización estará de manera constante en el sitio web, podrá ser solicitado una única vez”, señalaron desde el ministerio.



Por su parte, quienes deban renovar la revisión técnica y quieran hacerlo durante el fin de semana, podrán solicitar un permiso temporal en Comisaría Virtual, el cual tendrá una vigencia de 3 horas.