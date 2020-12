Alcalde de Pucón pide que no vayan a ver el eclipse para no arriesgar el verano

El alcalde de Pucón, Carlos Barra (RN), remarcó este viernes que “estamos pidiendo que no venga gente” a ver el eclipse total de sol del próximo 14 de diciembre, para no poner en peligro la temporada de verano en ese balneario lacustre de La Araucanía.



En declaraciones a Radio Cooperativa, el jefe comunal coincidió con dirigentes de los sectores gastronómicos y turísticos de la zona en que “no podemos poner en riesgo el verano por dos o tres días de bastante gente. En el fondo, estamos pidiendo que no venga gente para el eclipse, esa es la verdad”.



“Si hubiera sido en marzo no habríamos tenido problemas en otras fechas, pero está tan cercano a la apertura del verano que todos los gremios y asociaciones, el municipio y la ciudadanía unánimemente, a estas alturas, decimos que ojalá no venga mucha gente”, añadió.



“Trabajemos con la capacidad instalada que tiene Pucón nomás, porque cualquier aglomeración fuera de lo normal puede provocar un rebrote en el mes de enero, que sería fatal”, agregó Barra.



Además, llamó a los visitantes o curiosos de la misma comuna a mirar el eclipse desde sus casas, pues “por el ángulo que tiene de visión, no hay necesidad de ir a concentrarse a un cerro, una playa o una explanada”.