Alcalde de San Ramón acató fallo de Tricel que obliga a repetir elección municipal en 65 mesas

A través de un video, el actual alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (Ind.), sostuvo que acatará el fallo del Tricel que rechazó su apelación, confirmando que se deben repetir elecciones de alcaldes y concejales en 65 mesas de la comuna.



El fallo tiene su base en las acusaciones de fraude electoral por parte de cuatro rivales de Aguilera: Gustavo Toro (DC), David Cabedo (RN), Miguel Pino (Ind.) y Genaro Balladares (Ind.) quienes acusaron graves vicios relacionados con vocales voluntarios, el cierre de locales a apoderados de otros candidatos que no fueran el actual alcalde, además de numerosos votos asistidos permitidos a personas que no debían realizarlo.



El jefe comunal, que será formalizado la próxima semana por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero, sostuvo que aunque acata la decisión, “no la comparto”, a pesar de la contundencia en el rechazo de su apelación por 8 votos contra 0. En ese plano, el alcalde explicó que el fallo no realiza un cuestionamiento a él, sino que al Servicio Electoral.



“En esta resolución del Tricel no existe fraude atribuible a ningún candidato, menos al que legítimamente sacó la mayor votación popular. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que le siguen mintiendo a la gente”, señaló, por lo que invitó a los vecinos a ir a votar nuevamente para “expresar su voluntad como corresponde en una democracia, esa misma que lamentablemente candidatos perdedores quieren revertir“.



Aguilera ganó con un 23,98% de los votos, muy cerca de los 21,83% de Toro, su principal perseguidor en la carrera por llegar a la alcaldía.