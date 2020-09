Alcalde Gonzalo Durán: “El exministro Mañalich es mitómano”

El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, criticó los dichos del exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien reapareció en una actividad pública por primera vez desde su renuncia el pasado 13 de junio.



En un taller organizado por la Fundación Jaime Guzmán, Mañalich criticó la actuación de los alcaldes y la atención primaria de salud durante la elaboración de la estrategia inicial para enfrentar el covid-19.



“Nosotros, la realidad, es que cuando empezamos a hablar de esto en enero, se nos acusó de exagerados, de que estábamos armando un tongo. Cuando fuimos a la atención primaria, no había interés en colaborar de esto, menos los alcaldes”, dijo el ex secretario de Estado.



“Estas declaraciones demuestran que el exministro Mañalich es mitómano. Le miente descaradamente al país. Esta es una de las razones por las cuales se justifica la acusación constitucional”, aseguró Durán.



“Si los municipios no hubiéramos estado a disposición de contribuir al abordaje de la pandemia, esto sería causal de acciones judiciales. Esto es inaceptable y yo invitaría al exministro que se abstenga de realizar declaraciones de este tipo, que nada contribuyen a la conversación de hoy y que, además, se defienda en tribunales de las acusaciones que tiene pendientes”, remarcó.



El jefe comunal de Independencia emplazó al extitular del Minsal “a que diga qué alcaldes o qué servicios de atención primaria de salud no estuvieron en disposición de enfrentar la pandemia. Así, se hace responsable de sus palabras y se expone a nuevas acciones judiciales”.