Alcaldesa Reginato rechaza actitud de exconcejal ante funcionarios de aseo

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, rechazó la actitud del exconcejal UDI, Tito Moggia, quien trató de “rotito” a personal de aseo de la municipalidad, hecho que ocurrió en el sector de Jardín del Mar.



La situación ocurrida este sábado, fue grabada y compartida en redes sociales, lo que generó diversas críticas de los usuarios.

“Estoy profundamente molesta por esta situación que afectó a funcionarios del aseo y que se viralizó en redes sociales. Condeno enérgicamente esta actitud, especialmente en esta época de emergencia sanitaria, en la que nuestros funcionarios de aseo han arriesgado sus vidas para mantener las condiciones sanitarias de la comuna durante la pandemia”, sostuvo Reginato.



“Ningún trabajador merece el trato al que fueron sometidos. Por lo mismo, evaluaremos las acciones a seguir para defenderlos como corresponde y merecen”, añadió.



Por su parte, el director de Operaciones y Servicios, Patricio Moya, comentó que “este es un hecho lamentable considerando el esfuerzo que hacen los trabajadores de la limpieza pública, quienes se exponen diariamente para proteger la vida de los vecinos. Lo hecho por este señor que los agrede con una arrogancia tremenda, es todo lo contrario a lo que se debe hacer y eso no lo podemos permitir”.



El diputado Andrés Celis (RN) sostuvo que “rechazo siempre la prepotencia y la actitud déspota de las personas para con otras, quienes no tienen nada de diferente de ellos, somos todos iguales, todos somos dignos de respeto y cortesía, especialmente como miembros de una comunidad. La reacción de este vecino y, que fuera concejal de Viña del Mar, nos muestra un Chile que no queremos, un Chile en donde las personas pudieran valer menos por su educación, su trabajo o su situación económica”.



“Confío en que el señor Moggia reconocerá su reprochable actitud, pidiendo las disculpas a las personas que resultaron ofendidas. A su vez, espero que el Municipio asesore jurídicamente a estos trabajadores que cumplen una función municipal, si aquellos consideren que es necesario una acción legal y de esta manera, sentar un precedente”, remarcó el parlamentario.



Según informó radio Biobío, el exconcejal UDI, salió al paso de las críticas y pidió disculpas por su exabrupto.



“Yo le dije al chofer del bus que me diera el nombre del supervisor y el teléfono para hablar con él para que saquen eso de acá, entonces se negó y (le dije) ‘oiga, no se ría de mí’ (y él dijo) ‘no, si me río’ y así empezó a increparme, a violentarme hasta que yo me enojé de mala manera, cierto, lo reconozco y pido disculpas por eso. No fue la forma”, sostuvo el exconcejal.