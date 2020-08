Alessandri: “En algunos sectores se ha dado una especie de tormenta perfecta”

“Ha sido una mañana de contrastes”. Con esta frase, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, evaluó las primeras horas de la fase de Transición en Santiago, marcadas por largas filas en algunas oficinas de la comuna y la prohibición de funcionamiento del “mall chino”, ubicado en Alameda con Maipú, debido a las grandes aglomeraciones en su interior.



“El casco histórico ha respondido (…) Sin embargo, ha habido focos de altas aglomeraciones en el sector de Meiggs, afuera de las AFP, en el Registro Civil, en algunas sucursales bancarias, y en eso tenemos que trabajar”, remarcó el alcalde.

El jefe comunal reiteró su llamado a la responsabilidad individual para evitar un aumento en los contagios. “A lo imposible nadie está obligado. Si vemos aglomeraciones como las del ‘mall chino’ -que tuvimos que clausurar hoy día con el intendente y la seremi- o lo que está pasando ahora en el sector de Salvador Sanfuentes. Frente a eso no hay fiscalización que valga porque una aglomeración tan grande es muy difícil de controlar y frente a eso la autoridad sanitaria va a proceder a bajar las cortinas”, argumentó.



“En algunos sectores se ha dado una especie de tormenta perfecta: gente con plata en el bolsillo, 143 días confinados, lo que ha llevado a algunos a lanzarse a la calle sin mucha conciencia”, argumentó.



Alessandri también manifestó su molestia con las instituciones que no han logrado ordenar las filas afuera de sus oficinas, por lo que anunció que “vamos a empezar a ejercer la ordenanza municipal para que tanto instituciones públicas como privadas se hagan cargo de sus zonas de espera”.



“Me sorprende y me molesta sobremanera que AFP, AFC, notarías, el Registro Civil todavía no puedan poner orden en las filas”, recalcó.



“Y con respecto al comercio, a los mall de nuestros barrios comerciales los vamos a estar fiscalizando. Ellos tienen que tener un protocolo de funcionamiento, lo estableció hace bastante tiempo ya la autoridad sanitaria. Y al público que estaba comprando, cautela y vamos paso a paso como se llama este programa. No tienen por qué venir todos el mismo día”, sentenció.