Alessandri pidió googlear para revisar que “Jadue siempre habló de expropiar”

El diputado Jorge Alessandri (UDI) volvió a respaldar su idea de realizar un retiro al 100% de los fondos previsionales de la AFP. En un punto de prensa, se refirió a los dichos del candidato presidencial Daniel Jadue (PC), quien señaló que “no habrá expropiación”.



“Éramos 11 millones con cotizaciones en Chile. Después de los sucesivos retiros, quedamos seis millones. Si se aplica el retiro que está planteando Pamela Jiles ahora, quedarían solo 700 mil. Hay que ser responsable, pero también hay que pedirle a la izquierda que aclare. Y si usted se mete a Google y ve los videos de Daniel Jadue, desde abril de 2021 en adelante dice ‘no soy partidario de expropiar’. Pero hacia atrás, dice ‘expropiar'”, acusó Alessandri.



El parlamentario cuestionó: “Si usted hoy día le cree a Luis Mesina que está preocupado de que no se desfonden los ahorros previsionales. Si le cree a Daniel Jadue su cambio de opinión. Si le cree a Yasna Provoste que su proceso de nacionalización no es eso lo que quiso decir. Si les cree, quédese tranquilo, no retire sus dineros. Si les produce dolor de guata, cambie la plata de su bolsillo con mi proyecto”.



“¿Tiene derecho un ser humano de cambiar de opinión? por supuesto. ¿Le creo el cambio de opinión al alcalde Jadue? no. Cada chileno que sea libre si le cree o no”, agregó.



En esa línea, el legislador recordó: “Pregúntele a algún amigo argentino cuando Cristina Kirchner, hace 12 años, en las AFJP, pidió la plata de las pensiones prestada para tapar un hoyo del Estado y dijo que la iba a devolver con intereses. Y no está la plata ni los intereses, y Cristina sigue en la Casa Rosada”.



Por otro lado, Alessandri se refirió a sus diálogos con el Ejecutivo tras anunciar la propuesta. “El Gobierno tiene una posición respecto a que la mejor solución no es el retiro del 100%. Pero también tiene una posición firme de que los dineros son de los trabajadores. Y nadie, arrogándose ninguna mayoría circunstancial o ningún parlamento, puede meterle la mano a esos recursos y nacionalizarlos, expropiarlos, declararlos de interés nacional, no importa la palabra que le ponga, el objetivo es el mismo”.



Además, señaló que “aclaramos y limamos asperezas con el ministro (Juan José) Ossa. Creo que con (Rodrigo) Delgado y (Jaime) Bellolio están haciendo un gran papel. Y les pedí que como colegisladores nos ayudaran a legislar mejor y a que Chile no caiga en las garras del populismo”.

Alessandri explicó su idea del retiro del 100%. “Los chilenos somos dueños de nuestros ahorros previsionales y tenemos que protegerlos. Y nuestro proyecto, lo que plantea, es que usted pueda cambiar de bolsillo sus ahorros. Igual cuando se sube al Metro y se saca la billetera del bolsillo de atrás para que no se la roben, poder ponerlo en el bolsillo de adelante para que estén más seguros en una cuenta de ahorro voluntario”.



“Y una vez que los políticos se pongan de acuerdo, en el sistema previsional que nos van a proponer, ahí el ciudadano voluntariamente decide llevar su plata de vuelta”, complementó el abogado, quien había acudido a La Moneda para entregar su propuesta para un Ministerio de Seguridad.