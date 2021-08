Alumnos del Liceo de Aplicación denuncian precaria situación del establecimiento

Estudiantes del Liceo de Aplicación denunciaron este miércoles el paupérrimo estado y abandono total del establecimiento de la comuna de Santiago, acusando que no reúne con las condiciones mínimas sanitarias para el regreso a clases presenciales.



Los alumnos declararon que no hay dispensadores de alcohol gel ni en pasillos, salas de clases ni baños. Tampoco cuentan con papel higiénico ni toallas desechables para secarse las manos. Jabón líquido, basureros en baños y mascarillas desechables tampoco tienen.



Incluso denunciaron que aún hay material apilado que pertenece al Servicio Electoral (Servel) tras las últimas elecciones realizadas el 18 de julio. “Hay basura en diferentes partes del liceo, los pisos no han sido encerados durante mucho tiempo, hay heces de animales tanto en techos como en cornisas y patios”, acusaron.



Es por esto que les dieron a la alcaldesa de la comuna y sostenedora del establecimiento, Irací Hassler y al rector Humberto Garrido “un plazo de 15 días a contar de hoy para que el establecimiento esté en condiciones óptimas para el retorno a clases presenciales, debido a que han tenido un plazo de un año y medio para cumplir con los protocolos Covid-19”.



Según advirtieron, de no cumplirse lo anterior tomarán “acciones directas para presionar y exigir que se cumplan las medidas”. Luego agregaron que “nosotros como estudiantes deseamos volver a clases ya que para muchos es nuestro último año. Esperamos ojalá estar un mes en el Liceo para despedirnos de él que nos ha acompañado durante cinco años. Deseamos con ansias volver al Liceo y despedirnos como tal”.