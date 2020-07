Alvarado: “Mejoremos las pensiones, pero no caigamos en medidas populistas”

En medio de la tensión que se vive en la Cámara de Diputados por el debate del proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones, los ministros de la Segpres, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Ignacio Briones, ingresaron a la Sala y pidieron la palabra para insistir en los argumentos del Gobierno para rechazar la propuesta.



El ingreso de ambos ministros a la sala se dio justo después que la sesión se suspendiera dos veces por las críticas de parlamentarios opositores al lobby que Alvarado, Briones y también el ministro Cristián Monckeberg (Desarrollo Social) realizaban en pasillos y oficinas del mismo Congreso con parlamentarios de Chile Vamos para que rechazaran la iniciativa.



Incluso, el diputado Gabriel Silber (DC) y la diputada Loreto Carvajal (PPD), irrumpieron en una oficina donde se encontraban reunidos Briones y diputados de Chile Vamos, invitándolo a gritos a participar “de cara al país” del debate sobre el retiro parcial de los fondos de las AFP.



Ya dentro de la sala, Alvarado fue quien primero solicitó la palabra para decir que “como Gobierno, estamos totalmente convencidos de que con este proyecto se debilita el derecho a la seguridad social, dado que se afecta gravemente a las futuras pensiones de quienes realicen hoy los retiros”.



“Quiero preguntar si el Gobierno ha sido indiferente a la realidad social que se está viviendo producto de la pandemia… Y no, porque ustedes mismos han aprobado beneficios sociales, el Gobierno se ha preocupado y los parlamentarios han respondido. Todos tenemos conciencia de que hay un problema, pero esto no se arregla con políticas públicas que perjudicarán futuras pensiones. Acá el remedio puede ser peor que la enfermedad”, afirmó.



Luego, señaló que el proyecto “se trata de una iniciativa absolutamente regresiva como política pública, pues termina beneficiando a los que más tienen, al revés de focalizar los recursos en auqellos que más lo necesitan”.



“Según un estudio de la Superintendencia de Pensiones, con el actual ahorro de los cotizantes de las AFP, el 55% de ellos podrían retirar menos de 450 mil pesos, una cifra insuficiente y mucho menor a la política pública que hemos diseñado en conjunto con este Congreso, como el ingreso familiar de emergencia 2.0”, agregó.



Por último, advirtió: “Perseveremos en la reforma al sistema, veamos cómo mejoramos las pensiones, pero no en base de medidas populaistas, no caigamos en la tentación de medidas populistas que mañana van a afectar a todos”.



Luego tomó la palabra Briones, quien reiteró que el proyecto de retiro del 10% de las AFP “es una mala idea porque acarrea una serie de problemas”.



El ministro de Hacienda ironizó, al señalar que “es curioso que la izquierda plantee derechos de propiedad irrestrictos, algo que es propio de un libertario. Eso me sorprende. Yo los invito a pensar si acaso en la casa de cada uno podemos hacer lo que queramos. Nuestra vida en sociedad está hecha de libertadores, pero también de restricciones”.



“Esta Cámara -detalló- hace algunos meses dio su aprobación a la idea de robustecer las pensiones, es una discusión que plantea un desafío fundamental y me duele constatar que está ausente de este debate el cómo aumentar la bajas cotizaciones. Nuestra base es estrecha, de 10 trabajadores, es como si tres de ellas solamente -en promedio- hubiesen cotizado toda su vida y no las otras siete. En promedio”.



Briones agregó que “ocho de cada 10 personas tienen menos de 6 millones de pesos en sus cuentas y con este proyecto podrán retirar 600 mil pesos. Bajo este titular atractivo, hay que informar bien a la ciudadanía respecto de lo que estamos hablando”.