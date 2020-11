Alvarado y proyecto de Jiles sobre tercer retiro de la AFP: “Es inoportuno y dañino”

El senador UDI, Claudio Alvarado, cuestionó a la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles, luego de que la parlamentaria sostuviera que ya tendría lista la redacción de un nuevo proyecto de reforma para establecer un eventual tercer retiro de los fondos de pensiones.



A diferencia del proyecto de segundo retiro, aprobado el martes por la Cámara y despachado al senado, la diputada adelantó que desde ya “no sería responsable” por posibles efectos adversos de la medida, ya que “quien tendría que financiar es el Estado”.



El senador gremialista manifestó que otro retiro de fondos sería volver a incursionar en lo que llamó una “muy mala política pública”, la cual sostuvo que atenta “contra un sistema de previsión que permita garantizar lo mínimo al momento de jubilar”, y apuntó contra lo expresado por la parlamentaria, llamándola a “responsabilizarse”.



“Quienes estamos en política y asumimos una acción que tiene consecuencias adversas, no podemos por un sentido básico y mínimo de responsabilidad abstraerse de ella. Si no, sería todo muy fácil. O sea, propongo lo que se me ocurra, sea bueno o malo, y si tengo la mayoría circunstancial lo saco adelante y después el problema que se genere no es mío, sino de los demás”, afirmó a Emol, calificando al tercer retiro como un “anuncio inoportuno, dañino y que tiene consecuencias difíciles de abordar por cualquier gobierno”.



Asimismo, el legislador hizo un llamado a “hacer que los mecanismos vigentes como las transferencias directas, el Ingreso Mínimo Garantizado y los subsidios al empleo” predominen a la hora de ayudar a las personas afectadas por la pandemia.



“Hay que evaluar cuál ha sido el nivel de cobertura, de qué manera ha contribuido a paliar la situación actual y si hay algún déficit, ver cómo corregir esos instrumentos y eventualmente cómo potenciarlos dentro del marco de 12 mil millones de dólares que se aprobaron en junio a través de un acuerdo político transversal”, agregó el parlamentario.