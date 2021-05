Amplían hasta el martes detención de presunto autor de homicidio a hermanos en El Bosque

El Juzgado de Garantía de Santiago amplió la detención del principal sospechoso del asesinato de dos hermanos de 14 y 18 años en la comuna de El Bosque. El tribunal accedió a la petición de la Fiscalía debido a que podría configurarse el delito de violación junto al de doble homicidio.

La audiencia de formalización quedó fijada para el martes 25 de mayo, donde se tomaría la medida cautelar una vez que se establezcan los hechos. Aún se esperan los informes del Servicio Médico Legal y los peritajes de la Policía de Investigaciones.

En tanto, el tío de los jóvenes fallecidos, Álex Madrid, advirtió en Meganoticias que habrán manifestaciones: “Los niños no pueden ser tocados en este país, vamos a salir a la calle con globos y pancartas. Esto no va a quedar así, a mí no me van a callar (…) Vamos a salir a la calle a hacer una gran manifestación, a manifestarnos contra este maldito. Nunca tuvimos miedo, (su hermana) va camino a la audiencia, que espero resulte ser favorable para estos dos niños ultrajados por este maldito”.

El acusado es sindicado como el presunto autor de dos jóvenes encontrados en su hogar en la calle Capitán Ávalos, Gran Avenida, donde su madre los encontró con heridas cortantes en el cuello.

El individuo fue capturado el viernes en el cerro La Pincoya, Huechuraba, viviendo en una especie de choza. Fue descubierto por un hombre que paseaba a su perro, quien hizo la denuncia ante las autoridades.

El sujeto debió ser trasladado con carros blindados y una amplia custodia debido a la conmoción que causó el caso. Incluso, una turba se trasladó a la 54° Comisaría de Huechuraba durante la noche del viernes para intentar entrar al retén y agredirlo.

La PDI detalló que el sujeto no está confeso y se acogió a su derecho de guardar silencio. Además, la Brigada de Homicidios reveló que tenía denuncias previas por otros delitos no especificadas.