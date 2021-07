Apruebo Dignidad buscaría fijar lista para las parlamentarias

Luego de la primaria presidencial que dio por ganador al diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, el pacto Apruebo Dignidad busca desde ahora la modalidad que le permita enfrentar las próximas elecciones parlamentarias en noviembre.



Según el Partido Comunista, quien no pudo llevar a la papeleta presidencial al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, las conversaciones tanto con el Frente Amplio como con fuerzas como la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) comenzaron hace días.



Hasta el momento, los partidos de la coalición estarían impulsando la idea de respaldar una única lista para los cupos en la Cámara de Diputadas y Diputados, y el Senado, pero no descartan una opción de listas separadas, ya que existirían diferencias al interior del bloque.



“En el partido aún no tomamos la decisión. Parece como más factible una sola lista, pero no sé si estarán todos de acuerdo en ello, por temas ideológicos”, señaló el timonel del PC, Guillermo Teillier, quien consideró que, por ejemplo, el Partido Igualdad, que apoyó la candidatura de Jadue, se decantó por declinar su apoyo a Boric.



Por su parte, el diputado Jaime Mulet, líder de la FRVS, manifestó que si bien también se decanta una lista única, lo cual se comenzará a debatir hoy en la primera reunión interna del bloque.



“Da para una sola lista parlamentaria si vamos los cinco partidos, además de los movimientos. Por ejemplo, los regionalistas estamos con la Izquierda Cristiana que si bien no es un partido es un movimiento importante. Por otro lado está el PC, pero creo que es posible construir”, sostuvo.