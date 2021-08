Argentina: Joven denuncia que fue discriminado por el guardia de un bar por ir maquillado

Un caso de discriminación fue el que denunció un joven en Argentina en la ciudad de Bahía Blanca. Así han dado a conocer distintos medios trasandinos, quienes divulgaron la historia de Diego, a quien le prohibieron la entrada a un bar por su vestimenta y su maquillaje.

El hecho se registró en el bar Barone, recinto al que el joven asistió en compañía de su hermana y un amigo. A través de su cuenta de Instagram, el hombre de 24 años denunció que el guardia del lugar le impidió la entrada al momento de verificar su nombre en la lista.

“Quería contarles que no me dejaron pasar a Barone de Bahía Blanca por el maquillaje que tenía”, compartió en la red social. Diego sostuvo que el trabajador notó que llevaba delineado, sombra de ojos y labial y le dijo que “se maquillara menos”.

“Me parece una actitud que para esta época, para este siglo, para lo que vos quieras, no va. Me parece discriminativo y me parece una mierda básicamente. Quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación y que no son joda las marchas ni mucho menos. Existe y está todos los días acá. Basta”, agregó.

Según lo informado por TN, Diego está desempleado y se especializa en barbería, maquillaje y peluquería. Tras este episodio, la víctima ha recibido un sin de mensajes de apoyo. Al mismo medio, Diego añadió que “la verdad es que no nos quisimos quedar mucho tiempo más, pagamos y nos fuimos. No vamos a volver nunca más a ese lugar”.

Ante la denuncia, el dueño del local entregó su versión y ofreció las disculpas correspondientes. “Hablé con todo el personal y ninguno me reporto ningún problema en la noche del sábado. Imagínate que si lo llego a descubrir, la persona que lo discriminó va a sufrir una sanción, porque estoy en contra de estas actitudes”, concluyó.