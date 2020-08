Armada asegura que control al diputado Hugo Gutiérrez “se ajustó a la normativa”

La Armada de Chile emitió un comunicado la tarde de este domingo para explicar su versión respecto a la fiscalización al diputado Hugo Gutiérrez (PC), quien se negó a ello advirtiendo que “soy más autoridad” y que tenía fuero.



La situación ocurrió cerca de las 19:00 horas de este sábado en Iquique, comuna que se encuentra en cuarentena por la pandemia, y se hizo conocida públicamente mediante un video en redes sociales, lo que generó diversas críticas hacia el parlamentario.



En el texto, la Comandancia en Jefe de la Cuarta Zona Naval sostuvo que “el procedimiento seguido por el personal de la Armada se ajustó a la normativa aplicada durante el estado de excepción constitucional vigente, efectuado en forma caballerosa, respetuosa y prudente, tal como se aprecia en los registros audiovisuales orgánicos de la patrulla, los cuales son de público conocimiento”.



“La Armada ha puesto en conocimiento de las autoridades políticas pertinentes los hechos acaecidos y presentó, de acuerdo a las normas legales vigentes, la correspondiente denuncia a la fiscalía local de Iquique, objeto se adopten las medidas que en derecho correspondan”, añadió.



Mientras que sobre la actitud de Gutiérrez, la institución acusó que “durante el proceso de identificación y al solicitar los datos para completar la planilla de registro, el diputado Gutiérrez manifestó que no entregaría más información en atención a su condición de autoridad local y el fuero parlamentario con el que cuenta”.



Además, se refirieron a la situación sobre el grupo familiar que acompañaba al parlamentario. “La acompañante mayor de edad, indicó que no mostraría ningún tipo de documento hasta que el diputado finalizara su interacción con la patrulla. Asimismo, no fue posible fiscalizar a los acompañantes que viajaban en el asiento trasero, en atención a que no bajaron los vidrios para concretar lo anterior. El intento de fiscalizar a los demás ocupantes del vehículo fue ejecutado sin éxito por una integrante femenina de la patrulla”, acusaron.