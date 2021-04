Aróstica: “Se rechazó el requerimiento porque carece de fundamentos completos”

El ministro del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, se refirió la tarde de este martes al fallo del tribunal que decretó no acoger a trámite el requerimiento interpuesto por el Gobierno ante el TC, para frenar el proyecto de retiro de fondos de pensiones que fue aprobado por el Congreso.



El juez manifestó que aspectos de forma impidieron la tramitación del requerimiento, señalando que el documento “carece de fundamentos completos”.



“Tiene fundamentos, porque es un escrito extenso, faltó que se hiciera cargo de algunos antecedentes, tal como dijimos en la mañana”, agregó.



Según el juez, los antecedentes que impidieron dar curso al requerimiento desde la Moneda tienen relación con la sentencia referente al segundo retiro de los fondos de pensiones, el cual sólo se resolvió con el voto dirimente de la presidenta del tribunal, María Luisa Brahm.



“Esos antecedentes dicen relación con la sentencia anterior del Tribunal Constitucional en la materia, sentencia que tiene dos factores importantes que el Presidente no consideró. Uno es el voto de 5 ministros que estuvieron ya por no admitirlo. El Presidente está en su derecho de no estar de acuerdo con ellos pero debe decir y explicar por qué en su sentir están equivocados”.



A juicio del magistrado, además, la sentencia del TC que redactó no constituyó un “cheque en blanco” que los habilitaba a hacer retiro de fondos, señalando que el Presidente podía legislar en cuanto a la materia con iniciativa exclusiva, pero legislar para “retribuir a las personas el menoscabo en su remuneración”.



“Entendemos que no es una disputa entre dos poderes para saber quién tiene la prerrogativa. Hay que mirar por los terceros, que son las personas que han perdido sus remuneraciones”, manifestó Aróstica.