Artés anuncia que acudirá al Tricel y cuestionó al Servel comparándolo con “cantinflas”

En medio de un acto para presentar su programa de gobierno y de la conmemoración de 51 años del triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular en 1970, el candidato presidencial de Unión Patriótica (UPA), Eduardo Artés, se refirió al rechazo por parte del Servicio Electoral (Servel) a más de 200 candidaturas al Congreso.

Artés detalló que a Unión Patriótica les bajaron 55 candidaturas a diputadas y diputados, y 36 candidatos a consejeros regionales (Cores). Es por ello que acusó al servicio de “pasar por encima de la ley”.



“El Servel se ha puesto al margen de la ley, de la propia ley hecha a medida de los poderosos. Es el colmo, no se puede permitir que una institución que se supone que está al servicio de un proceso democrático haga ese tipo de mañas. No le vamos a permitir las explicaciones cantinflas que han dado”, indicó, refiriéndose con esto último a la caída de la plataforma, reconocida por los mismo funcionarios del aludido servicio.

Artés también acusó que como partido, presentaron el requerimiento el pasado 24 de agosto, por los problemas en el sitio web, el cual aún no ha sido respondido.



“Llamamos entonces a todos nuestros compañeros y compañeras a estar alerta, a movilizarse, vamos a pelear por nuestros candidatos uno por uno, porque no puede existir una situación tan aberrante y de casi golpe de estado que significa simplemente dejar a la alternativa popular sin candidatos a diputados y a cores, no lo vamos a permitir”, advirtió.



El profesor anunció que acudirán al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por lo acontecido: “Todos los pasos fueron bien hechos menos el último que no se pudo hacer porque el Servel no lo permitió con su plataforma y lo han reconocido sus propios dirigentes, que la plataforma estaba fallando”.



“No ha sido gratis llegar hasta aquí y no fue gratis que el compañero Salvador Allende estuviera en La Moneda. Ha significado muchos años de lucha y no vamos a permitir que el sistema pase por encima de sus propias leyes. Este es el momento de los pobladores, de los trabajadores, de los estudiantes y los pueblos originarios y vamos a exigir que se respete su derecho. Venceremos”, sentenció el candidato.