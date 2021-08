Artés inscribió su candidatura presidencial: “Acá está la izquierda verdadera”

Eduardo Artés inscribió la tarde de este lunes su candidatura presidencial para las elecciones del 21 de noviembre. Será la segunda vez que el militante de Unión Patriótica participe en una carrera a La Moneda después de 2017, cuando obtuvo un 0,51% de respaldo.



Además, informó las candidaturas de la exaspirante a la presidencia, Roxana Miranda, y de la dirigenta Mónica Quilodrán, a la Cámara de Diputados y al Senado respectivamente.



“Unión Patriótica es mucho más de lo que fuimos en la elección pasada. Somos miles a nivel país. Muchos trabajadores, pobladoras, pobladores, campesinos, pescadores, y muchos estudiantes”, señaló Artés, asegurando que “no somos una candidatura testimonial”.



Aseguró que “la unidad de la izquierda se hace presente. Están todas las firmas entregadas, legalizadas, así que vamos con todo compañeros”.



“Nuestra organización es la única que realmente tiene las manos limpias. No hemos sido parte de ninguno de estos gobiernos miserables neoliberales. Acá está la izquierda verdadera, la que siempre ha estado en la calle, señalando que la lucha de Recabarren, de Allende y los trabajadores, no ha sido el vano. Por el contrario, está reconstruyendo una senda de transformaciones revolucionarias que reclama nuestra sociedad”, añadió.



“Estamos por las libertades de los presos políticos del levantamiento popular (…) Sin ellos no habría un espacio de democracia en Chile. No se ha calibrado en toda la importancia que significan aquellos que perdieron la vista, los que están detenidos, los que fueron asesinados. Ellos abrieron un pequeño espacio en Chile”, complementó.



“Vamos a renacionalizar las minas del cobre, vamos a hacer de Chile el litio y todos los recursos naturales. Vamos a refundar Chile con los trabajadores y el pueblo”, sentenció Artés, asegurando que “las Nuevas Mayorías, los Frentes Amplios (sic), pueden ir a descansar un rato”.