Asesora de la “Tía Pikachu” renunció a la Lista del Pueblo por “hostigamiento”

Una nueva renuncia afecta a la Lista del Pueblo. Claudia Pérez, asesora de la constituyente Giovanna Grandón -más conocida como la “Tía Pikachu”- y ex miembro del comité ejecutivo del movimiento polítco, anunció su salida del conglomerado tras acusar “hostigamiento”.



“Yo Claudia Pérez M. he decidido renunciar formalmente a la Lista del Pueblo (LDP), agrupación de la cual formaba parte, debido al hostigamiento, continuas fricciones, malas prácticas, actitudes matonescas y la evidente falta de probidad de algunos dirigentes”, acusó en un comunicado.



“Si bien, me alejé del conglomerado hace más de una semana, cuando se impugnó la decisión soberana de la Asamblea en tres oportunidades, no es hasta ahora que lo hago formalmente. Al manifestar mi desacuerdo fui víctima de llamadas, mensajes y falsas acusaciones, lo que me llevó a estudiar posibles acciones legales con mi abogado”, destacó.



Por su parte, Giovanna Grandón afirmó que hará un “paralé” con la Lista. Consultada en La Segunda por la fallida proclamación presidencial de Cristián Cuevas, la convencional afirmó: “Yo entré especialmente a votar y que después hayan hecho lo otro, no entiendo”.



“No estuve en las otras asambleas para saber qué pasó. Por el momento, voy a hacer un ‘parelé’ con la Lista del Pueblo porque estoy abocada a la Convención”, agregó, explicando que “no es salirse, pero es concentrarse totalmente en la Constituyente. Tenemos que empezar a hacer trabajo territorial, vínculo con las personas. Con la Lista del Pueblo, por el momento, no es que me salga, pero no voy a participar de las asambleas, ni de las votaciones”.



La situación se da en una semana crítica para la Lista del Pueblo, marcada por las divisiones internas por la candidatura presidencial. Mientras que en primera instancia el colectivo proclamó al ex-dirigente sindical Cristián Cuevas, luego anunció una consulta ciudadana para escoger entre Soledad Mella, Diego Ancalao e Ingrid Conejeros como su abanderado a La Moneda, dejando a Cuevas fuera de las opciones.



A ello se añadió un reportaje de Ciper Chile sobre familiares de algunos candidatos de la Lista del Pueblo que emitieron boletas al Servel durante las elecciones del 15 y 16 de mayo, situación que fue denunciada por la comisión de Ética del mismo movimiento político y que terminó con dos expulsiones.