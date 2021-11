Asesores de convencionales vendieron helados tras acusar no pago de salarios

Un grupo de asesores de convencionales vendió helados este miércoles en las afueras de la sede del exCongreso de Santiago acusando que la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) ha presentado problemas en el pago de sus remuneraciones.



Los denunciantes aseguraron que la cartera encargada de los salarios del órgano constituyente no les ha “dado explicaciones” y acusaron un trato desigual respecto a otros asesores, a quienes sí les han pagado con normalidad.



“Muchos llevamos desde el inicio de la Convención, desde el 4 de julio, trabajando y no hemos recibido un solo peso de pago de nuestros sueldos de parte de la Segpres”, acusó la asesora del constituyente Manuel Woldasky, Úrsula Eggers.



Según dijo, la manifestación “es una medida colectiva porque se ha dicho que nosotros tenemos contrato y se nos ha pagado lo cual no es cierto. A algunas personas sí se les ha pagado pero no a todos. Mientras haya una persona, un trabajador precarizado, nosotros vamos a seguir en esta movilización”.



El asesor de Eric Chinga (pueblo diaguita), Francisco Salinas, denunció que “he recibido un mes de sueldo. Cumpliendo las fechas del Comité de Asignaciones, cumpliendo a cabalidad con los informes que nos han pedido, y aún así no he tenido respuesta porque en este caso no se nos ha pagado la totalidad de los meses que hemos trabajado”.



“A nadie le han dado una explicación clara de por qué no se han pagado. Nosotros también estamos tratando de visualizar que a la mayor parte de los equipos de trabajo, en este caso de los convencionales, no se le han cancelado nada de los viáticos o los gastos operativos que hemos mantenido los equipos de trabajo en las semanas territoriales”, complementó.



Según informó el medio Interferencia, más de 30 asesores de convencionales están formando un sindicato debido a los problemas en el pago de sus salarios.