Astorga seguirá en Wanderers: “No me voy a arrancar en un momento difícil”

Una agónica derrota sufrió anoche Santiago Wanderers ante Audax Italiano. Los caturros se ilusionaban con sumar su segundo punto en el torneo, pero un tanto de Fabián Carmona a los 91′, acabó con cualquier esperanza.

Pero más allá del encuentro en sí y la polémica anotación de los audinos, que desató el enojo de la banca del Decano, el duelo también se vio envuelto en un fuerte rumor que apuntaba a una renuncia de Emiliano Astorga si los porteños volvían a caer.

Al respecto, el técnico fue claro y aseguró que “salió ese tema en las redes sociales que yo había renunciado, pero yo en ningún momento renuncié, yo dije que iba a dar la cara hasta el final. Ahora, que si los dirigentes quieren sacarme es otra cosa”.

“Yo no he conversado con nadie, y no es bueno que salga ese tipo de cosas antes de partidos importantes como este. Yo en ningún momento he renunciado y no voy a arrancar”, subrayó Astorga.

En cuanto al gol de Carmona, el estratega aseveró que “hubo un empujón claro y no cobró, la jugada siguió y de ahí salió el gol, entonces esa es la molestia que estuvimos reclamando. No sé para qué tenemos VAR entonces, el árbitro no revisó nada. Hoy día el equipo hizo un tremendo esfuerzo para sacar un buen resultado y en una jugada clave te convierten”.

Por último, el adiestrador valoró el nivel de sus dirigidos, explicando que “cada jugada, cada resultado de nosotros es súper importante. Hoy hicimos un buen trabajo, tuvimos dos o tres chances clarísimas de gol, ellos prácticamente no tuvieron. Nosotros sabemos en la situación que estamos, que es muy difícil y estamos tratando de salir, de sacar buenos resultados”.

En la próxima fecha, el elenco de Valparaíso recibirá a Deportes La Serena desde las 11:30 horas del sábado.