Augusto Schuster: “Tuve depresión, perdí la motivación por la vida en general”

En un nuevo capítulo del programa de Martín Cárcamo, “De tú a tú”, estuvo invitado el cantante y actor Augusto Schuster, quien habló de diversos temas personales, como la muerte de su padre, su pasada relación con la actriz Bárbara Vélez, el consumo de marihuana, sus proyectos televisivos y su calvicie.

No obstante, uno de los momentos más importantes de la entrevista, fue cuando profundizó en la fuerte depresión que sufrió antes de presentarse en el Festival de Viña de 2018.

“Mi psicóloga me había dicho que tenía depresión y estaba pasando por una etapa emocionalmente difícil. Empezó porque perdí la motivación por la vida en general, no me quería levantar de la cama”, expresó el artista.

En relación a ello, Schuster dijo que la invitación para presentarse en el certamen fue clave. “Fue como un escape, pero me dio lata no poder disfrutarlo tanto todo el proceso”, remarcó.

En otro ámbito, ahondó en la época en que era parte de la serie juvenil de Canal 13, “Amango”, donde se sintió “odiado”.

“A mí me odiaba mucha gente en esa época porque sí, porque yo aparecía en la tele no más. Era dentro del rango de mi edad, yo tenía 15, 16 años y los cabros de esa edad me odiaban, yo no les caía bien. Me empecé a dar cuenta cuando iba a algún carrete, o una fiesta, y de repente viene alguien a empujarte, a tirarte el copete encima. Me decían de todo, yo era literalmente –decirlo ahora no tiene ningún sentido- pero era el ‘mara*** de Amango’, el pendejo de la guitarra, el de la Sirena”, dijo el cantante.

“Siempre fui tímido, de los que pide permiso, que pide perdón, hablaba despacio. Entonces cuando pasan situaciones así se potencia mucho ese lado. No me daban ganas ni de salir de mi casa y eso lo sigo llevando hasta el día de hoy, soy muy casero por lo mismo. Yo creo que esa época sí tuvo que ver para que hoy día no me guste salir”, finalizó.