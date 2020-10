Balance del 18-O: 107 hechos graves de violencia y 580 detenidos en el país

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Ricardo Yáñez, entregaron la mañana de este lunes el balance policial de las alteraciones al orden público ocurridas este domingo, en el marco del primer aniversario del estallido social. En total, hubo 580 detenidos en el país.

La jornada estuvo marcada por distintas manifestaciones pacíficas a lo largo del territorio nacional, principalmente en Plaza Baquedano, pero empañada por actos vandálicos como la provocación de incendios en la iglesia institucional de Carabineros y en la Parroquia de la Asunción. De hecho, el campanario de esta última se desplomó producto de las llamas. También existió un fuerte enfrentamiento entre barras.



“Ahí no hay manifestación ninguna y no se puede ser ambiguo con esa violencia. Cuando se es ambiguo con la violencia, se permite que esta sea usada como excusa para demandas legítimas, y aquí no hay excusas para la violencia. En eso tenemos que ser absolutamente claros: no hay justificación para la violencia, la condena debe ser absoluta respecto a estos hechos”, remarcó Galli.



Si bien las autoridades advirtieron que aún se están estudiando detalles, reportaron que de los 580 detenidos a nivel nacional, 287 pertenecen a la Región Metropolitana y 293 a otras regiones del país. Además, existieron 107 eventos graves (57 en la capital y 50 en regiones) y 15 saqueos.



El general Yáñez informó que 116 funcionarios de Carabineros resultaron heridos en medio de las manifestaciones, con 81 casos en la Región Metropolitana. Al respecto, detalló que más de 18 fue por uso de arma de fuego, ya sea “propiamente tal o hechizas”. También reportaron que 58 vehículos policiales fueron afectados y ocho cuarteles atacados, seis de ellos en la Región Metropolitana.



Galli se refirió al actuar policial en Plaza Baquedano, donde se desplegaron cerca de 40.000 funcionarios. “Creo que todos los chilenos pudieron ver cómo Carabineros procedió frente al ejercicio del legítimo derecho de reunión por parte de los ciudadanos. Ayer un número importante de chilenos se concentró en Plaza Italia y Carabineros procedió conforme a lo que hemos aprendido durante todo este año: en primer lugar, resguardo los derechos de las personas que estaban ahí manifestándose y haciendo advertencia por alta voz cuando habían posibles alteraciones al orden público”, aseguró.