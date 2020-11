Bancada DC exige renuncia de Rozas tras baleo de menores en recinto del Sename

La bancada DC calificó “de la mayor gravedad e inaceptable” el baleo de dos adolescentes en un hogar que se encuentra bajo la protección del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Talcahuano y exigieron la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas, debido a que “su permanencia al mando de la institución es indefendible”.



La diputada por la Región del Biobío y vicepresidenta de la colectividad, Joanna Pérez, señaló que “no podemos seguir permitiendo estos abusos de carabineros, agentes del estado que ingresan a un hogar que está protegido y a cargo del Sename, lo ocurrido es de toda gravedad, exigimos la renuncia del general director de Carabineros”.



Añadió que “esto no es primera vez que ocurre en la región. Por eso, el Sename, el Ministerio de Justicia e Interior tienen que entregar toda la información en la sesión especial. Llamamos también al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de la Niñez para que realicen todas las acciones legales que corresponden a la brevedad. Los niños efectivamente deben estar primero, y eso debe ser real, no frases para la galería”.



El diputado Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, indicó que “nos parece un hecho de la mayor gravedad la situación de estos menores de edad heridos por disparos de carabineros en Talcahuano, son menores de edad que están bajo la protección del Sename, son adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos”.



“Hay una responsabilidad evidente del Estado, y vamos a ver cuál es la versión oficial que entrega el gobierno. Encuentro inexplicable que no tengamos una información oficial por parte del gobierno, pero tendrán que dar cuenta en la Cámara de Diputados de esta situación”, agregó.



El diputado Gabriel Silber, subjefe de la bancada, expresó que “frente al uso de armas de fuego, por parte de carabineros, contra menores que se supone deben estar protegidos por el estado de Chile, no cabe otra cosa que insistir en lo que hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo frente a los permanentes abusos y violaciones de derechos humanos: que el general Rozas deje su cargo, es indefendible su permanencia al mando de la institución, necesitamos otra policía”.