Banco Central mantiene tasa de interés en 0,5%

El Banco Central informó que tras su reunión de política monetaria, y por la unanimidad de sus miembros, el Consejo determinó mantener la tasa de interés en 0,50% y también las medidas no convencionales de apoyo a la liquidez y el crédito.



Respecto a la situación económica en el país, que se ha visto afectada por la pandemia, el ente emisor explicó que los Imacec de junio y julio muestran una mayor estabilidad, luego de la acumulación de caídas entre marzo y mayo. Sin embargo, aún se presentan niveles de actividad “muy por debajo del año anterior”.



“Algunos sectores están registrando una recuperación, como el comercio y la industria manufacturera, mientras que otros siguen muy afectados, en particular aquellos donde el trabajo presencial y la interacción entre personas son imprescindibles”, sostuvieron, advirtiendo que aún resalta el fuerte deterioro que ha sufrido el mercado laboral.



Además, la autoridad monetaria se refirió al efecto que tuvo el retiro del 10% de los fondos de pensiones, destacando que “el aumento de la volatilidad que se produjo en las últimas etapas de discusión del proyecto sobre retiro de parte de los ahorros previsionales se revirtió, con la excepción de los indicadores bursátiles, ante las medidas adoptadas por el Banco Central, las decisiones de los reguladores y la gestión de cartera de las AFP”.



Respecto a la inflación total y subyacente, el BC informó que durante julio se ubicaron en 2,5% anual, valores que se asemejan al de los meses anteriores. Ante ello, aseguraron que “en lo inmediato, la inflación se reducirá algo menos que lo previsto producto del efecto transitorio en el consumo que tiene el conjunto de medidas de apoyo a los ingresos. A mediano plazo, las presiones continúan reducidas. Para dentro de un año, las expectativas de inflación contenidas en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) se mantienen en 2,5% y en 2,3% en la Encuesta de Operadores Financieros (EOF). A dos años, ambas encuestas se ubican en torno a 3%”.



Finalmente, el Consejo reiteró que mantendrá un elevado impulso monetario por un prolongado período de tiempo para asegurar el cumplimientos de los objetivos.



“En particular, prevé que la TPM seguirá en su nivel mínimo durante gran parte del horizonte de política monetaria de dos años y mantendrá las actuales medidas no convencionales. En particular, continuará con el programa de compra de activos definido en junio, reactivando su componente de bonos bancarios a precios de mercado, a un ritmo que se anunciará próximamente. Además, en caso de que la evolución de la economía así lo requiera, seguirá evaluando opciones para adecuar dicho impulso y apoyar la estabilidad financiera”, informaron.