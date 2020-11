Barraza y rebaja a Penta: “Parece que hay un privilegio, pero no”

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, volvió a la carga tras la polémica suscitada por la controvertida decisión del organismo de rebajar impuestos al grupo Penta, reputados como “gasto necesario”, incurridos en su defensa durante el juicio por fraude al fisco y delitos tributarios.



La rebaja, de más de $1.400 millones de pesos, fue defendida por el director del SII, quien señaló en entrevista con el diario La Tercera, que si bien “la decisión parece ser contraintuitiva, está apegada a la ley”, y agregó que “todo contribuyente tiene derecho a defensa letrada, y como contribuyente, por lo tanto, tiene derecho también a rebajar el gasto en el cual incurre en esa defensa”, sin importar sea su condición o tamaño.



“Ese es un principio muy relevante que de pronto no se entiende y pareciera que aquí hay un privilegio, que hay una excepción, pero no, lo que hay es el reconocimiento al gasto en defensa a la que todos tienen derecho”, dijo Barraza.



El directivo del ente tributario, reconoció que entiende la molestia de la ciudadanía, no obstante, también señaló que “es importante poder explicar de manera transparente cuáles son las razones y los principios que aplica a esta situación, puesto que en gran medida nos damos cuenta que hay mucho desconocimiento”.



La decisión del SII también tuvo eco en el Congreso, ya que durante la semana el diputado Daniel Núñez (PC) pidió públicamente la renuncia de Barraza producto de la polémica.

El director del organismo, replicó respecto a la reacción que “no porque no nos gusten ciertas decisiones le vamos a faltar el respeto al SII. Si hay una legislación que no nos gusta, cambiemos las ley, pero eso no es responsabilidad del servicio”.