Barriga emplaza a Paris y pide “no estigmatizar” a Maipú por alza de contagios

El ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo este lunes que en Maipú se registraba un “aumento de los casos de Covid-19” en los últimos siete días, además de advertir la existencia de “varias fiestas clandestinas, situaciones riesgosas en lo policial y un aumento en la movilidad”.



Ante estos dichos, la alcaldesa de la comuna, Cathy Barriga, replicó a Paris que “Maipú hace un par de semanas tenía sólo en aumento de un 7%, y a diferencia de toda la Región Metropolitana no tenía que retroceder a fase 2”, además de señalar que en el último registro del Minsal, que data del 26 de diciembre, se registran “sólo 272 casos”.



Por ello, la jefa comunal hizo un llamado al ministro a “informar adecuadamente para no alarmar a la población”, manifestando que la fiesta clandestina mencionada por Paris fue “en el mes de mayo, y los eventos policiales, que yo sepa, no aumentan los casos de Covid-19”.



“Creo que hay que separar las harinas en cada costal y no alarmar a nuestra comunidad y tampoco estigmatizarla”, agregó la alcaldesa, quien además acusó un supuesto “conflicto de roles” entre Paris y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.



“Mientras el ministro de Salud habla de eventos policiales, la subsecretaria de Prevención del Delito va al hospital. No entiendo, la verdad”, sentenció la alcaldesa.