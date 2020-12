Barriga tras balacera en plaza de Maipú: “El Gobierno tiene que hacerse presente y no reactivamente”

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, lamentó la balacera que la tarde de este martes se registró en la plaza de la comuna dejando a una mujer de 60 años fallecida y a cerca de cuatro personas heridas, que fueron trasladadas al Hospital El Carmen, e hizo un llamado al Gobierno a que aumente en la seguridad dentro de la comuna.



El hecho se registró cerca de las 17 horas en plena Plaza de Maipú, en medio de una feria navideña, lugar en el que un grupo indeterminado de individuos dispararon desde un vehículo.



Al llegar al lugar, personal informó el lamentable fallecimiento de una mujer de 60 años, mientras que las otras cuatro personas deberían ser intervenidas quirúrgicamente. Una de ellas estaría en riesgo vital.



Ante el hecho, Barriga subió un video a su cuenta de Instagram para referirse a la situación, donde sostuvo que “como municipio hemos solicitado permanentemente el apoyo de las policías en nuestra comuna. El Gobierno tiene que hacerse presente, no reactivamente, no porque ocurra un incidente. Necesitamos apoyo permanente en nuestra comuna”.



“Los hemos hecho todo. Hemos enviado oficios, he solicitado personalmente el apoyo y resguardo para nuestros vecinos y vecinas. Porque tienen que pasar cosas así, sin tener ningún tipo de protección, pero sí para actuar reactivamente en base a un incidente. Esto no puede seguir pasando y vamos a tocar las puertas necesarias para que de una vez por todas se entregue un reguardo a nuestra comunidad”, manifestó.