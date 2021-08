Bassa y debate de reemplazo de Carabineros: “No nos vamos a dejar pautear”

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, defendió la moción aprobada en la Comisión de Reglamento de reemplazar a Carabineros por una nueva institución.



El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, indicó que “Carabineros tiene una historia que no se puede borrar de un día para otro (…), es una de las instituciones más valoradas por la gente”, mientras que el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, señaló que “la misión que tienen es demasiado importante para caer en infantilismos refundacionales”.



Bassa remarcó que “la última palabra en materia de configuración de las normas reglamentarias la tiene el Pleno. Por lo tanto, todo lo que hemos escuchado hasta ahora son propuestas que han surgido desde las comisiones, pero que todavía tienen que ser ratificadas por el Pleno”.



“Eso quiere decir, que nada de lo que se ha discutido hasta ahora está a firme, está zanjado, son las propuestas que van a llegar al pleno y que el pleno tendrá que deliberar”, sostuvo.



Sin embargo, el vicepresidente del órgano constituyente advirtió “que en este tipo de discusiones, los poderes constituidos son incumbentes, en el sentido de que tienen un interés comprometido en la forma en que se está llevando adelante el proceso constituyente. Y respecto de ese interés la Constituyente no tiene ningún compromiso. Nosotros no tenemos compromiso con los intereses de los poderes constituidos, sino que con los pueblos de Chile”.



“En ningún caso nos vamos a dejar pautear o que se condicione el contenido de nuestras deliberaciones por lo que eventualmente pueda expresarse desde los poderes Constituidos. En ese sentido, si a lo largo del proceso, la Constituyente toma alguna decisión respecto de la refundación de Carabineros…Carabineros será refundado. Si no, no. Pero es decisión de la constituyente”, sentenció.