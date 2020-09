Beatriz Sánchez: no es el momento de tomar definiciones sobre una nueva postulación a La Moneda

La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, dijo que no es el momento de tomar definiciones sobre una nueva postulación a La Moneda, ya que sus energías están puestas en la campaña por el Apruebo para el próximo plebiscito constituyente.



La periodista participó este lunes de una actividad del movimiento femenino “Unidas por el Apruebo” junto a la diputada (PS), Maya Fernández. También forman parte de dicha agrupación Carmen Frei (DC) y Carmen Hertz (PC).



“En los años 40, las defensoras del voto femenino decían ‘queremos votar en las próximas elecciones’, hoy decimos que queremos tener una representación justa en el próximo órgano que defina la nueva Constitución. Las mujeres somos el 50% de la población y lo que corresponde es que participemos en la misma proporción en la actividad política”, fue parte del manifiesto surgido del encuentro, en que participaron una veintena de mujeres.



Sobre una nueva postulación a la Presidencia, Beatriz Sánchez señaló a Radio Cooperativa que “no es momento de hablar de nosotros, faltan muchas cosas por determinar aún. El plebiscito nos entrega un momento histórico para Chile, tenemos que estar todas y todos muy concentrados para movilizar a la gente. Mi concentración hoy está en eso y por otra cosa también, creo que el plebiscito no solo va a marcar este momento histórico, sino que va a dar hartas luces de una reconfiguración del mapa político que va a servir mucho para tomar decisiones. Tomar decisiones antes es poner la carreta delante de los bueyes”.



La periodista añadió que lo peor que podrían hacer los partidos políticos sería “presidencializar lo que está pasando”.



“El estallido y la pandemia nos muestra lo que pasa fuera de los partidos. Si nuevamente nosotros volvemos a hablar de nosotros mismos y no de lo que pasa afuera, estamos cometiendo un tremendo error”, afirmó.



Sánchez, quien además es coordinadora del comando Que Chile Decida, que promueve la opción Apruebo, se refirió también al “decálogo” que presentó el Presidente Piñera respecto de la nueva Constitución.



“Él tiene derecho a presentar su decálogo, pero la prescindencia ya no es tanta con esto. Y lo que a mí me parecería justo es que el Presidente, ojalá, fuera uno más dentro de lo que significa construir una Constitución (…) No hay una propuesta muy distinta a la Constitución de hoy, sobre todo en algo que define harto a la Constitución de 1980, como es el Estado subsidiario”, culminó.