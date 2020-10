Beatriz Sánchez: “Un segundo retiro del 10% de las AFP no me gusta”

La excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se manifestó contraria a un segundo retiro del 10% de las AFP, proyecto que se discuten la Cámara de Diputadas y Diputados, luego que fuera impulsado por Pamela Jiles (PH) y los independientes Karim Bianchi y René Saffirio.



Justamente, la tarde de este martes se revisó dicha iniciativa, en una sesión en la Comisión de Constitución de la Cámara.



Sánche remarcó que “a mí un segundo retiro, personalmente, no me gusta. La gente, el pueblo de Chile, ha hecho frente con su ahorro a la pandemia. Es la hora que el Estado se meta la mano al bolsillo, porque no puede seguir la gente pagando el costo de la pandemia”, dijo a Radio Universo.



La también vocera del comando Que Chile Decida se refirió a la crisis de Carabineros. “Hay algo muy complejo de lo que está pasando en Carabineros y es un tema institucional, porque a las violaciones de derechos humanos, cuando pasan, después la institución trata de ocultar los hechos. Ponen un manto de dudas y se ha visto en otros casos”, manifestó.



Sobre una posible candidatura presidencial en 2021, Sánchez expresó que “yo primero voy a votar por el Frente Amplio, no tengo ningún candidato o candidata vetada. Votaré por el que esté más cerca de las ideas que yo tengo y empuje el camino progresista, no tengo ningún problema”.