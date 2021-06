Bellolio a la UDI por matrimonio igualitario: “Espero que con el tiempo esa disconformidad vaya bajando”

El ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la polémica por el anuncio del Presidente Sebastián Piñera sobre darle un impulso al proyecto de matrimonio igualitario, al que esta jornada se le dará la categoría de suma urgencia, por lo que en 15 días debería quedar despachado desde el Congreso.

La situación no cayó bien en Chile Vamos y eso generó críticas, sobre todo desde la UDI, conglomerado en el que milita Bellolio y sobre el que manifestó que “yo he tenido opiniones diversas en el pasado con mi partido y ahora me toca ser vocero de Gobierno, por tanto, más allá de si soy o no militante de un partido, hay una decisión que es del Presidente, que la apoya profundamente por convicción y el mismo Presidente hizo ese anuncio con convicción, no como han querido decir algunos que oportunismo, que viendo una sexta derivada que esto podría beneficiar a uno u otro, eso es absolutamente falso y no tiene nada que ver con la realidad”.

Ante los cuestionamientos y advertencias de que el Ejecutivo se está quedando solo por este tipo de anuncios, el vocero manifestó que “no sentimos en ningún caso que esta sea una medida en la cual nos estemos quedando solos, esta es una medida que es muy mayoritaria no sólo en los jóvenes y en los adultos, sino que en todo el país. Esto no es algo que favorezca a un candidato u a otro, favorece a la dignidad, a la libertad, a la protección de niños, niñas y adolescentes y a ese amor que es duradero y queremos proteger”.

“Entiendo que hayan algunas manifestaciones en contrario al respecto, no me parece que se quiera mezclar el hecho de poner urgencia a un proyecto como éste con otras cosas distintas como son las ayudas tan potentes como un IFE universal, que va a llegar a 15 millones de personas y que se aumentan los montos para que ninguna familia esté por debajo de la línea de la pobreza” añadió.

“Yo espero que con el tiempo esa disconformidad vaya bajando y se den cuenta que tenemos un proyecto en común. Particularmente ahora es trabajar por la pandemia, asegurar as ayudas a las personas más vulnerables del país con este IFE universal”, cerró Bellolio.