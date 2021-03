Bellolio defendió anuncios de extensión de beneficios sociales de Piñera

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, defendió este martes los anuncios de extensión y fortalecimiento de los beneficios sociales hechos por el Presidente Piñera, descartando además que tengan “letra chica”, como han criticado algunos parlamentarios.



“Los anuncios que ha presentado el Presidente Piñera en el día de ayer tienen una letra grande, tienen una letra gigante, y esa letra es que vamos a acompañar a las familias chilenas mientras dure la pandemia con las ayudas estatales”, afirmó el secretario de Estado.



Junto con recordar las ayudas, agregó que “son 18 mil millones de dólares los que el Estado está entregando en transferencias a las personas, no por nada desde el resto del mundo cuando nos miran dicen que este es un paquete impactante”.



“Yo entiendo que algunos estén en la onda de candidatos, pero no faltemos a la verdad, este es un esfuerzo colectivo, que se hace gracias a los que ha hecho Chile durante mucho tiempo. Se hace también gracias al Congreso, que no tengo ninguna duda que va a aprobar estas ayudas cuanto antes”, aseguró.



Asimismo, agregó que “le pedimos al Congreso que no sólo apoye lo más rápido que se pueda estas ayudas en este momento que es clave, en este momento que es difícil que estamos viendo producto de la pandemia, sino que también aprueben y apoyen la reforma que aumenta las pensiones a 2,1 millones de chilenos”.