Bellolio pide a “oposición moderada” rechazar acusación contra ministro Pérez

El ministro vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, llamó a “la oposición moderada” rechazar la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, que se votará este martes en la Sala de la Cámara de Diputados.



Bellolio encabezó este domingo un punto de prensa junto a sus pares de la Segpres, Cristián Monckeberg, e Ignacio Briones, de Hacienda, para dar un apoyo cerrado al jefe de gabinete.



“Necesitamos construir un pacto social que es mucho más que la Constitución, por lo que espero que este martes se rechace la acusación constitucional contra Víctor Pérez. Llamo a los diputados moderados de oposición para que opten por el republicanismo”, expresó.



El secretario de Estado añadió que “es incomprensible que la oposición totalmente fragmentada quiera sacar a un ministro, cuando apenas lleva tres meses de gestión. Eso le hace mal a la lógica republicana (…) Es una manera de pegarle al Gobierno, de unirse entre ellos para después llevar una lista de candidatos común. Este es el momento donde cada diputado moderado de la oposición tiene que sacar la voz y optar por la vía republicana y democrática”.



“Después del plebiscito del 25 de octubre -insistió- los chilenos dijeron, a través del voto, que era la vía institucional, la vía de la paz y no de la violencia la que tenía que aunarnos en este proceso y estamos viviendo un momento cúlmine. Para que la Convención Constituyente funcione de manera adecuada necesitamos un clima de paz, de unidad, de respeto”.



El ministro se quejó de que “es incomprensible que en la misma semana hayan votado en contra a un proyecto de ley que decía que fuese obligatorio rechazar la violencia como método de expresión política y el mismo día hayan presentado un proyecto de ley para que haya impunidad frente a los hechos de violencia que ocurrieron después del 18 de octubre y, además, quieren destituir al ministro del Interior sin ningún fundamento jurídico”.

CONFLICTO CON EVÓPOLI POR ARAUCANÍA



Bellolio también abordó la declaración de los parlamentarios de Evópoli por La Araucanía, el senador Felipe Kast y los diputados Andrés Molina -presidente del partido- y Sebastián Álvarez, quienes anunciaron que “congelarán” las relaciones con el Gobierno por su “profunda decepción” ante el manejo del clima de violencia que se vive en la zona. Además, pidieron al Ejecutivo la designación de un “ministro encargado” con dedicación exclusiva en la zona.



Al respecto, el vocero de La Moneda sostuvo que “esperamos que lo que ha planteado Evópoli no se lleve finalmente a cabo, no se haga ese congelamiento. Entendemos lo que está pasando en La Araucanía, la dificultad que significa para ellos este grado de mayor violencia, pero el Gobierno está ocupado y preocupado de eso”.



Sobre la opción de un ministro especial para la situación de La Araucanía señaló que “siempre podemos evaluar las distintas alternativas, pero reitero, el Gobierno no solo está preocupado, sino que está ocupado respecto de La Araucanía. Compartimos la preocupación de que haya paz. Desde hace algunos meses estamos sosteniendo una reunión semanal sobre La Araucanía y esperamos poder llegar a una solución (con Evópoli), queremos conversar con ellos para que ese congelamiento no se produzca”.