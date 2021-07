Bellolio por posible acusación a Figueroa: “Sería récord mundial del absurdo”

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la posible acusación constitucional que diputados del PS, PC y FA preparan contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, por su insistencia con volver a clases presenciales en medio de la pandemia.



Bellolio advirtió que “nosotros sinceramente esperamos que no la presenten porque sería el récord mundial del absurdo el querer acusar constitucionalmente a un ministro por hacer su labor, por hacer su tarea, porque las escuelas puedan volver de acuerdo a las condiciones sanitarias”.



“Es decir, quieren acusar al ministro por hacer lo que la Unicef y todos los expertos mundiales dice que es lo que hay que hacer. Es simplemente algo impresionante, completamente absurdo”, subrayó.



Además, el vocero apuntó a que los parlamentarios que buscan el líbelo acusatorio “desprecian el trabajo de las profesores y profesores en el aula, desprecian el trabajo que se hace en las escuelas especiales que no pueden funcionar a distancia, desprecian el trabajo de esos profesores y profesoras rurales que durante todo estos meses han hecho un trabajo increíble. No se entiende por qué no les importa nada la educación socioemocional, el rol que se cumple dentro del aula”.



En esa línea, el exdiputado aseguró que la acusación está sustentada por “la pequeñez política”.



Recordemos que los parlamentarios de oposición prepararían la acusación constitucional durante este lunes. Mientras que el PS busca fundamentar el documento en el peligro a la salud de las comunidades escolares que estarían siendo forzadas a volver a clases, la alianza Frente Amplio-PC quiere emplazar a Figueroa por no entregar financiamiento a las escuelas ni garantizar buenas condiciones para los trabajadores.



Mientras, la Democracia Cristiana aún no se pronuncia al respecto y sus votos serán clave para el éxito o fracaso de la acusación.