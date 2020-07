Bellolio: “Si puedo contribuir a mejorar las relaciones me voy a dar por pagado”

El nuevo ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que ya comenzó la “recomposición” de las relaciones al interior del oficialismo, aunque no detalló cuándo volverán las reuniones del comité político ampliado con los partidos de Chile Vamos, suspendidas durante las últimas semanas.

“La recomposición ya partió de todas maneras. El hecho de que hayamos ingresado al gabinete dos personas que son de una trayectoria muy importante en RN (Andrés Allamand y Mario Desbordes), el senador Víctor Pérez y yo, no voy a decir que tengo una trayectoria importante, pero sí que soy más joven y represento también una línea al interior de la UDI, por supuesto que es una manera de intentar recomponer nuestra coalición”, planteó Bellolio en entrevista con radio ADN.

“Vamos a conversar en el comité político con el Presidente cuáles van a ser los siguientes pasos de este nuevo trato que ha llamado él para, por supuesto, tener un proyecto político común con nuestra coalición (…) Eso todavía no está definido. Cuando nosotros lo tengamos completamente definido, por supuesto que lo vamos a comunicar prontamente a todo el país”, agregó.

Pese a esto, el ministro vocero insistió en la necesidad de una mayor coordinación al interior del oficialismo para enfrentar la llamada “tercera etapa” del gobierno de Sebastián Piñera, la que incluye superar la pandemia por el Covid-19 y promover la reactivación económica.

“Es obvio que necesitamos estar coordinados, unidos en torno a un proyecto político común, porque eso es lo que te hace unir, no solamente las individualidades, no solamente que te puedas llevar bien uno con otro. Eso no es estrictamente necesario, sino que lo más importante es cuál es el proyecto de mediano-largo plazo que nos une”, dijo Bellolio.

Consultado sobre por qué decidió integrar el gabinete en este momento, el exdiputado de la UDI señaló que “el Ejecutivo tiene una labor inmensa” y que existe “un espacio de trabajar en equipo gigantesco”.

“Tengo clarísimo que está súper difícil, estamos en un momento complejo de la política. Yo creo que ha habido un grado de polarización que le hace mal al debate democrático y eso ha ocurrido al interior del congreso, en la relación del congreso muchas veces con el mismo gobierno, a veces entre la sociedad civil, entre grupos de personas, y eso no nos hace bien. Cuando me refería a que tenemos que salir juntos de la pandemia, es precisamente aquello, a que esas voces más radicales no pueden ser las que tomen el espacio público”, argumentó.

“Tiene razón que es más incierto, es más complejo, pero si yo puedo contribuir a mejorar las relaciones que hoy día tenemos en el país, a mejorar la relación que tenemos con nuestra coalición, también con la izquierda moderada y también con aquella izquierda que ha sido más dura con nosotros, para poder lograr cosas mejores para los ciudadanos y sintonizar con sus dolores, entonces me voy a dar por pagado, de eso se trata la política”, añadió Bellolio, quien reiteró que el llamado a integrar el gabinete lo tomó por sorpresa.

EL ROL DE DESBORDES

Consultado sobre la supuesta “desactivación” de Mario Desbordes como una voz crítica dentro del oficialismo y en sintonía con la ciudadanía, Bellolio descartó que eso vaya a suceder e insistió en que los mensajes del flamante titular de Defensa son claves.

“El ministro de Defensa no quedó en absoluto desactivado, al contrario. Ahora está aquí en el corazón del Gobierno y su visión, su ayuda, sus mensajes y su sintonía son clave. Yo siempre mantuve una buena relación con Mario, teníamos visiones comunes en muchísimas materias y en algunas teníamos diferencias como va a seguir ocurriendo y ocurre al interior del gabinete. La clave es que esas visiones, de esa sensibilidad, de ese sentido común, por supuesto que tienen que estar muy presentes”, planteó el secretario de Estado.

PÉREZ Y EL GABINETE DEL RECHAZO

Frente a la llegada de Víctor Pérez a Interior y las críticas por su conocido apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet, Bellolio señaló que “todos nosotros hablamos durante muchos años muchas cosas”.

“Ahora asumimos un rol diferente y esa fue una cosa que además el Presidente me lo dejó muy claro porque cuando yo estaba al interior de la UDI tenía una voz disidente, tenía una voz que trataba de hacer un cambio de rumbo. Ahora ese mismo carácter no lo voy a cambiar, lo que pasa es que ahora lo voy a tener que hacer al interior del Gobierno, pero hay una diferencia: yo ya no soy mi voz propia, sino que la voz del Gobierno también”, explicó.

“Y lo mismo pasa también para el ministro del Interior. Entonces, él hoy día es el ministro del Interior, representa al Gobierno y por tanto tiene labores que están definidas. Los pensamientos políticos que hayan expresado las personas en el pasado corresponden a ellos mismos y hoy día esta es otra etapa en la cual nosotros nos tenemos que coordinar con el Presidente de la República acerca de cuáles son los mensajes, cuáles son los programas y los proyectos que vamos a llevar adelante para el bien del país”, detalló.

Frente al mote de “gabinete del rechazo” que le cargó rápidamente la oposición, el ministro vocero desestimó las críticas. “A veces veo que hay algunos que dicen como que el rechazo es menos válido que el apruebo y quiero recordarles que hay dos alternativas válidas exactamente igual”, puntualizó.

“Cada vez que un gobierno va terminando su mandato y vienen elecciones presidenciales, es obvio que el Presidente saliente tiene una posición y todo su gabinete y su gobierno sobre cuál de las alternativas que vienen a continuación es la que más le gusta. Pero nadie pone en duda que eso signifique que no se vayan a hacer las elecciones de manera correcta, transparente, en que todos puedan ir a participar con seguridad. Exactamente lo mismo pasa con respecto al plebiscito”, aseguró Bellolio.

“El Presidente ha dicho que el Gobierno no ha tomado una posición sobre el apruebo o rechazo, hay distintas visiones al interior del propio gabinete y por supuesto que se respetan esas visiones”, sostuvo.