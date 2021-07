Bellolio sobre posible candidatura de Provoste: “Me parece que sería complejo hacer las dos cosas en simultáneo”

El vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, se refirió este martes al anuncio de la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), quien sostuvo que este viernes “habrá un anuncio del tema electoral”.

El ministro consideró que podría ser “complejo” hacer las dos labores en simultáneo, debido a la cantidad de tiempo que ambas cosas requieren.

El secretario de Estado, en conversación con Radio Universo, dijo que “en eso quisiera ser bien respetuoso de la figura de la senadora, yo tengo una relación larga con ella, fuimos juntos miembros de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Me parece que si ella decide ser candidata a presidenta, puede ser incompatible con las labores de la presidencia (del Senado) por la cantidad de tiempo que requiera. Pero eso es algo que por supuesto tiene que ver ella, y en eso no pretendo ni darle consejo ni inmiscuirme en esa decisión”.



Según remarcó, “el trabajo que tiene la presidenta del Senado como tal es de muchas horas, requiere de un trabajo muy permanente, es una decisión que tiene que tomar ella. A mí me parece que sería complejo hacer las dos cosas en simultáneo, una campaña con la dedicación que requiere y el ser presidenta del Senado, pero como digo no me siento en la capacidad de darle ni consejo ni inmiscuirme en su decisión”.



RESULTADO DE LAS PRIMARIAS

El ministro vocero de Gobierno admitió que en La Moneda se tomaron con sorpresa el resultado de la votación, especialmente en cuanto a lo obtenido por la centroderecha. No obstante, negó que hubiese un candidato especialmente apoyado por el Gobierno.



“No había un candidato de La Moneda, había cuatro candidatos de Chile Vamos”, sostuvo en Radio Universo, y agregó que el resultado del pasado fin de semana “fue sorpresivo. Sabíamos que iba a ser disputado entre Lavín y Sichel, pero fue un resultado sorpresivo, tal como ocurrió con Boric” en la primaria de Apruebo Dignidad.



En la misma línea, el vocero manifestó que en el Ejecutivo “lo que más valoramos fue la participación”, que llegó a 1.750.000 personas en la primaria entre Boric y Daniel Jadue (PC), y a 1.430.000 en la del oficialismo. “Se criticó la convocatoria, pero esta fue la primaria en la que más personas han votado en la historia de Chile”, añadió.



El ministro también sinceró su apoyo por Joaquín Lavín (UDI), quien obtuvo el segundo puesto en la elección y vio frustrada por tercera vez su opción de llegar a La Moneda. Eso sí, Bellolio sostuvo que aunque “voté por Joaquín porque es una persona que ha sabido transformar la política en una visión de futuro” también se siente representado por Sichel, quien reconoció el aporte de Lavín dentro de la derecha, el pasado domingo.



“Ambos triunfos, el de Sichel y Boric, están cruzados por una coherencia que se veía de las otras elecciones, con una interpolación a los partidos. Los chilenos quieren una renovación. Por lo que he hablado con los partidos, hay una disposición plena de sumarse al liderazgo de Sebastián Sichel. Yo me siento representado por Sichel y feliz de apoyarlo fuera del horario de trabajo y fuera de mis funciones”, señaló el vocero.